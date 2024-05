Chubut presentará un amparo ante Nación contra el aumento en la tarifa del gas

El ministro de Gobierno, Andrés Meiszner, precisó este martes que ya está preparando el recurso de amparo contra el aumento de tarifas del gas, tal como anticipó este lunes el gobernador en Comodoro Rivadavia. Además, se refirió a los otros reclamos judiciales contra Nación, por el tema transportes y la deuda del Fondo Fiduciario, de casi 145.000 millones de pesos.

Pese a que el gobierno nacional anunció que dejó sin efecto la actualización tarifaria que iba a aplicar en mayo, los usuarios ya recibieron las facturas con aumentos aplicados en abril, lo que derivó en subas de facturas muy marcadas, como la que se conoció de los cuarteles de Bomberos de Comodoro, que pasó de 110.000 a 980.000 pesos, o del Centro de Jubilados de la Capital del Petróleo, al elevarse desde 8.000 hasta los 210.000 pesos.

“Sí, lo hemos trabajado por indicación del gobernador con el doctor Giacomone, fiscal de Estado de la provincia y este miércoles tenemos una reunión de trabajo con la defensora del Pueblo, doctora Claudia Bard -informó, en diálogo con Actualidad 2.0-. Estamos analizando fundamentalmente cuestiones procesales legales, pero la decisión política es estar en ese tema y acompañar a los ciudadanos por el aumento de indiscriminado de del cuadro tarifario”.

PELEAS JUDICIALES POR EL GAS, TRANSPORTE Y LA DEUDA QUE RECLAMA NACIÓN

Meiszner reconoció que sería un modelo similar al presentado por la provincia de Santa Cruz, cuya Fiscalía de Estado hizo la presentación para retrotraer los aumentos del mes de abril, exigiendo que se apliquen cambios tarifarios de forma “gradual y razonable”, al cuestionar el salto del 800% aplicado.

Por su parte, Meiszner recordó que no será el primer reclamo de Chubut hacia el gobierno de Javier Milei, ya que “nosotros también lo hicimos con los subsidios de transporte, o con la medida que presentamos contra la deuda que nos cobra el gobierno nacional, que reclamaba 145.000 millones de pesos al mes de diciembre de 2023”.

El ministro dijo que desde el gobierno “estamos trabajando en varios temas al mismo tiempo, pero los resultados están a la vista, porque hoy contamos con una provincia súper ordenada desde el punto de vista financiero. Hemos abonado los aguinaldos y los salarios correspondiente sin ningún tipo de emisión de deuda, sin colocar letras como venían haciendo sostenidamente en la gestión anterior. Lo hicimos con recursos propios”.

El recurso presentado por la provincia para evitar el descuento de coparticipación en el cobro de la deuda mencionada, con el gobierno nacional, tiene dos vías de resolución judicial pendiente.

Por un lado, el fallo de primera instancia, que dio la razón a la provincia, fue apelado por el gobierno de Javier Milei y está pendiente de resolución en la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia.

Paralelamente, el gobierno nacional presentó por vía del per saltum un reclamo ante la Corte Suprema de Justicia, a la que pidió que se aboque a resolver el tema, aunque el máximo tribunal del país todavía no se expidió sobre el tema, ya que aún no se abrió el procedimiento.

“NACIÓN QUITÓ LOS SUBSIDIOS AL INTERIOR”

Con relación al tema transporte, Meiszner detalló que “hay un hecho nuevo para nosotros, que es una resolución de Nación, de fines del mes de marzo, en la que elimina el subsidio en el interior del país, pero lo mantiene el Area Metropolitana de Buenos Aires. Nosotros ya estamos terminando también la presentación de la medida en el juzgado federal de Rawson, pero la decisión política del gobernador en el tema tarifario es que la provincia absorba este recorte, para que la tarifa que pagan los usuarios se lo más razonable posible. Esto lo hemos trabajado con UTA y las empresas y somos una de las pocas provincias que no ha tenido medidas de fuerza en el transporte provincial”.

En ese marco, indicó que la provincia tuvo que incrementar en un 60% los aportes que venía realizando para sostener las tarifas, particularmente en el transporte interurbano, que es el que depende del Estado provincial como poder concedente.

Para el transporte urbano, que es concesionado por los municipios, una parte importante del subsidio que dejará de aportar Nación tendrá que ser asumido por los municipios, si bien también en ese caso hay un aporte de la provincia, pero en una menor escala.

El monto de los aportes estatales dependerá también de cuánto se traslade hacia el usuario en el precio final del boleto, por lo que Meiszner opinó que “el análisis tiene que ser muy fino en los números, para que la tarifa siga siendo razonable para el pasajero”.