Argentina es conocida en el mundo entero por su fervor a la hora de los festejos, sobre todo futbolísticos, y también el ingenio para crear canciones acordes a los diferentes momentos históricos y deportivos del país.

En esta oportunidad, un tiktoker alucinó con los festejos de cada triunfo de la Selección argentina. En esta ocasión una de las localidades del Valle chubutense fue la protagonista, cuando fue etiquetado en un video que refleja la pasión de los trelewenses ante el pase a final del Mundial.

Marsal ya contó que está ahorrando para visitar nuestro país el año que viene. El influencer ya hizo varios videos acerca de los festejos de la Scaloneta, incluyendo a la famosa abuela de Villa Luro, al canto de “Abuela, la la la la”.

“Mirad que tremenda locura en las calles de Trelew. No se si lo he dicho bien, perdonadme si lo he dicho mal. ¡Pero que locura se vive aquí!”

Luego, siguió cantando al son del video: “la gente está loca, ¡quiero ser campeón mundial!"