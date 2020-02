RAWSON (ADNSUR) - Chubut es una de las 10 provincias que, al menos desde la teoría y desde el punto de vista de la planificación anual, aspira a respetar los 180 días de clases estipulados por una norma nacional, aun considerando feriados y jornadas institucionales. En el otro extremo, hay 9 jurisdicciones que quedan por debajo de la cantidad mínima estipulada por la ley 25.864, según un informe del Observatorio Argentinos por la Educación. Sin embargo, si el gobierno no logra cumplir con los compromisos salariales adeudados, será difícil que esa planificación no quede desactualizada por un previsible escenario de alta conflictividad.

“En Chubut , el calendario escolar 2020 prevé 185 días de clase al considerar los feriados nacionales (incluyendo los feriados puente), los feriados provinciales, el receso invernal y el Día del Maestro. La cifra quedaría en 182 días si en 2020 se repitieran las 3 jornadas institucionales planificadas en 2019”, sostiene el informe, al que tuvo acceso ADNSUR.

Lo hace al describir la situación de 10 provincias que, de acuerdo con su planificación, cumplen con la normativa legal que exige un calendario mínimo de 180 días de clases. En igual condición se encuentran, entre otras, Santa Cruz, Buenos Aires, CABA, Santa Fe y Neuquén.

Un grupo de 9 provincias no estableció una planificación con esa pauta mínima, ya que al tomarse en cuenta los feriados y jornadas institucionales, quedan por debajo de la meta y por ello incumplen la ley nacional. En esa condición están Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Misiones, San Juan, San Luis y Santiago del Estero.

Un tercer grupo, de cinco, planificó los 180 días incluyendo los feriados y vacaciones, pero quedan por debajo al considerar las jornadas institucionales.

EXIGENCIA LEGAL

En el año 2003, el Congreso de la Nación Argentina sancionó la Ley 25.864 que fija un ciclo lectivo anual de al menos 180 días efectivos de clase para los niveles obligatorios del sistema educativo. La norma define que se contabiliza un día de clase “cuando se haya completado por lo menos la mitad de la cantidad de horas reloj establecidas por las respectivas jurisdicciones para la jornada escolar, según sea el nivel, régimen o modalidad correspondiente”.



Según recuerda el informe, “en Argentina se pierden días de clases por diferentes razones como problemas edilicios, fallas en los servicios públicos, paros de personal, factores climáticos, calendarios jurisdiccionales que contemplan jornadas de capacitación o planificación en días lectivos, etc. En nuestro país no sólo se incumplen los calendarios escolares, algo que ciertamente puede suceder en cualquier sistema educativo, sino que tampoco se implementan mecanismos para recuperar los días de clases perdidos”.

“Este informe hace foco en los calendarios escolares jurisdiccionales del nivel primario e indaga si para el año 2020 se prevé o no que haya 180 días de clase según la agenda educativa de cada provincia. En otras palabras, el trabajo analiza los días de clase programados, no su cumplimiento efectivo. Al hacer esto, pone en evidencia que una buena parte de las provincias no garantiza 180 días de clase desde la planificación misma, independientemente de los días de clase que luego se puedan o no perder por diferentes causas. La propia definición de los calendarios escolares jurisdiccionales determina el incumplimiento de la Ley 25.864”.

Gustavo Iaies, autor del informe, plantea que es responsabilidad del Estado “buscar soluciones para cumplir sus propias normas: planificar días de recuperación de clases en el calendario escolar, plantear nuevas estrategias y mecanismos para que los estudiantes puedan continuar efectivamente su camino de aprendizaje fuera de la escuela, o generar espacios de trabajo institucional y capacitación docente sin minar el cumplimiento de los 180 días efectivos de clase”.

El mismo Observatorio realizó el año pasado un informe en el que resultaba que Chubut es una de las jurisdicciones con mayor conflictividad, al tomar bajo análisis el período 2013-2018, con un total de 208 dìas afectados por paros o por inconvenientes en edificios escolares que impidieron el normal funcionamiento de escuelas. Si se añaden los más de 80 días afectados durante el año pasado, entre la situación de conflicto de la segunda mitad y las dificultades edilicias en la primera parte, con escuelas sin calefacción, el total se jornadas se acerca a las 300.