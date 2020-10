COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Tras conocerse que el 23 sería el primer vuelo en Chubut, el ministro de Turismo, Néstor Garcia, dijo en Actualidad 2.0 que "nosotros todavía no tuvimos ninguna confirmación" al respecto. Garcia manifestó que "como provincia se mandó la decisión de aceptar vuelos en la provincia pero aún no tenemos la confirmación final ni oficial de Aerolínas; hoy por hoy no tenemos una fecha cierta".

"En el esquema inicial estaba Comodoro Rivadavia con Trelew y posiblemente algún vuelo a Esquel pero no tenemos confirmación. Lo tomamos como vuelos esenciales, por repatriación o por cuestiones laborales. A un vuelo semanal no tenemos ninguna expectativa turística pero al menos con que se reactiven los vuelos para el sector es un pequeño aliciente. Nosotros sin conectividad aérea no podemos tener turismo", manifestó.

Sobre el trabajo de cara a la próxima temporada, indicó que "en marzo empezamos con los protocolos y la semana pasada lo presentamos para cada una de las actividades a todo el sector privado; tenemos todo preparado. Hoy por ejemplo la comarca de los Andes sería la que no tiene casos y podría ser la prueba piloto de una circulación recreativa -evaluó- para después incorporar la comarca Valdés y San Jorge; tenemos que ir trabajándolo y que después se crucen las comarcas pero el turismo necesita rápidamente una reactivación. La situación es extremadamente compleja para el sector".

“"Las pérdidas para el sector Turístico son totales, somos el único sector que no ha podido reactivar desde el 9 de Marzo" #NestorGarcía #MinistroTurismo en #Act2.0 c/ @raulefi @EleYrrazabal”— 𝑺𝒐𝒍𝒆𝒅𝒂𝒅 𝑯𝒆𝒓𝒓𝒆𝒓𝒂 on Twitter Link 𝑺𝒐𝒍𝒆𝒅𝒂𝒅 𝑯𝒆𝒓𝒓𝒆𝒓𝒂 on Twitter

Respecto al impacto negativo en la provincia, manifestó que "las pérdidas son totales. Somos la única actividad que no tuvo una reactivación desde marzo a la fecha; todas las demás actividades algo pudieron reactivar pero el turismo es la primera que cerró y la última que se va a reactivar", lamentó. "El sector turístico no es como una tienda. El turismo tiene un proceso tras la apertura mínimo de 30 a 60 días para poder ver algún resultado".

En relación con el plan Previaje, mencionó que "hay muchas consultas. Es una buena medida pero son todos paliativos. Hoy como sector no tenemos un mañana. Estamos con la incertidumbre de reactivarnos; pasan los meses y el sector viene sufriendo las consecuencias. El sector está representado en toda la provincia. Todos sabemos que no hay nada que pueda ser un auxilio final y que la reactivación va a ser leve, lenta, pero al menos el sector quiere comenzar de a poquito", mencionó.