Ian Alejandro Rubey, de 31 años, es el primer varón trans del país que está esperando mellizos, y su lucha por hacer valer sus derechos -derribando los preconceptos de los médicos y las obras sociales- resonó en todos los medios nacionales.

Este lunes Ian Alejandro, quien espera a Manuel y Yanai para agosto, firmó su licencia por paternidad por 210 días, que le reconoció el área de Recursos Humanos del Municipio que conduce el intendente Gustavo Sastre.

"Hoy día histórico si los hay. La emoción me llena por completo Desde el trabajo en la Municipalidad de Puerto Madryn firmé mi Licencia por Paternidad (sí, PATERNIDAD) aplicando al ser una persona gestante el art que me da plena licencia para cuidar y criar a Yanay y Manuel durante 210 días (sic)" posteó Ian Rubey en su cuenta de Instagram.

De Chubut a Armenia: el joven de 17 años que representará al país en la Olimpíada Internacional de Biología

Ian Rubey fue a trabajar este lunes y recibió una notificación por la cual la Municipalidad le reconoce su derecho como empleado a usufructuar la Licencia por Paternidad con todas las de la ley, "de manera excepcional" -reza el escrito-, por ser "papá gestante".

"Estoy feliz además porque no tuve que mediar acciones legales, fue y es algo espontáneo entendiendo la realidad puntual de mi caso. ¿Sabés qué lindo es que por una vez no tenga que estar poniéndome la capa y la espada para acceder a un derecho?", dijo exultante Ian Rubey dado que no son pocas las veces que ha tenido que luchar contra molinos de viento.

Esquel, la ciudad más helada del país: ¡hace más frío que en la Antártida!

UNA LARGA LUCHA

Ian Rubey es fundador del Espacio Trans de Puerto Madryn y hace años que viene llevando una lucha sostenida con el colectivo. Se mostró el orgullo al ver que por fin algunas de las metas que se propuso hace tiempo empiezan a plasmarse en al realidad. "Estos momentos es cuando pienso... algo quedará", dijo con satisfacción.

Ian Alejandro Rubey dio a conocer su historia hace un tiempo en diálogo con ADNSUR. El papá gestante ha tenido que sortear situaciones incómodas con médicos, obras sociales y la burocracia en general.

Este año el caso tomó mucha relevancia en los medios nacionales, y hoy Rubey se convirtió en uno de los referentes de las conquistas de los derechos del colectivo trans de todo el país.

Con esta nueva conquista, Ian Rubey sigue marcando el rumbo, y ahora Chubut escribe la historia sentando un precedente en nuestro país.