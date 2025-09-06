Chubut extiende los controles de transporte: nuevas jornadas de Verificación Técnica en la cordillera

El Gobierno del Chubut anunció la puesta en marcha de nuevas jornadas de Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la región cordillerana, como parte de un plan integral de control y seguridad destinado al transporte de pasajeros y de carga.

La medida, coordinada por el Ministerio de Gobierno a través de la Subsecretaría de Autotransporte Terrestre, apunta a reforzar la seguridad vial y garantizar que todas las unidades que circulan en la provincia se encuentren en condiciones adecuadas.

Según lo informado, las inspecciones se desarrollarán el miércoles 11 de septiembre en Lago Puelo y continuarán los días jueves 12 y viernes 13 en la ciudad de Esquel. En todos los casos, se trata de controles obligatorios para los transportistas que brindan servicios dentro del territorio provincial, quienes deberán solicitar turno previo mediante la plataforma oficial DINO (www.dino.gob.ar).

Seguridad y calidad en el transporte

Desde la Subsecretaría de Autotransporte remarcaron que la verificación técnica no es un trámite meramente administrativo, sino una herramienta clave para garantizar que los vehículos cumplan con las condiciones de seguridad exigidas. Entre los aspectos que se revisan figuran el estado de frenos, luces, neumáticos, chasis y cinturones de seguridad, además de las condiciones generales de higiene y confort en el caso del transporte de pasajeros.

La obligatoriedad de la VTV para este sector responde a la necesidad de reducir riesgos en la vía pública y proteger a usuarios y conductores. En ese sentido, la gestión provincial encabezada por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres viene impulsando una agenda enfocada en la prevención de accidentes y en la modernización del transporte terrestre.

Requisito indispensable para circular

El control técnico de las unidades constituye un requisito indispensable para circular dentro del territorio chubutense. Aquellos transportistas que no cuenten con la verificación aprobada no podrán prestar servicios de manera legal y se exponen a sanciones.

El subsector de transporte de carga, vital para el movimiento económico provincial, y el de pasajeros, que conecta a las localidades de la cordillera con otras zonas de Chubut, se encuentran entre los principales alcanzados por estas medidas. El cumplimiento de la normativa garantiza tanto la continuidad del servicio como la seguridad de los usuarios que diariamente dependen de estos vehículos.

Turnos digitales y descentralización

Con el objetivo de facilitar el acceso al trámite, las autoridades provinciales habilitaron el sistema de turnos digitales mediante la plataforma DINO, que permite a los transportistas reservar día y hora de manera anticipada. Este mecanismo busca evitar demoras, ordenar la atención y descentralizar la gestión estatal, evitando que los conductores deban trasladarse a grandes distancias para cumplir con la verificación.

Las jornadas en Lago Puelo y Esquel se inscriben en un cronograma más amplio que prevé extenderse a otras localidades de la provincia, de acuerdo con la demanda y las necesidades detectadas.