Chubut da inicio a la temporada de pingüinos de Magallanes en Punta Tombo y Cabo Dos Bahías

El Gobierno del Chubut, en conjunto con los municipios de Trelew y Camarones, realizará las aperturas de la Temporada de Pingüinos de Magallanes 2024-2025 con dos celebraciones: la primera este viernes 12 de septiembre en Punta Tombo, y la segunda el 27 de septiembre en Cabo Dos Bahías.

La gestión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres busca consolidar uno de los productos turísticos más representativos de la provincia, ofreciendo propuestas recreativas y educativas que refuercen el valor de esta experiencia única en el mundo.

En el caso del Área Natural Protegida Punta Tombo, el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas trabaja junto al Ente Trelew Turístico (ENTRETUR) en la organización de la apertura. Esta se llevará adelante en el marco de un convenio de coadministración, y contará con actividades de divulgación, promoción y concientización vinculadas al cuidado de la fauna y del entorno natural.

Mientras que en el Área Natural Protegida Cabo Dos Bahías, el municipio de Camarones junto a la cartera de turismo provincial también efectuarán una serie de actividades para el sábado 27 de septiembre, en el marco del Día Mundial del Turismo.

De esta manera, con esta agenda quedará abierta oficialmente la Temporada de Pingüinos de Magallanes, que se extenderá hasta abril del año próximo.

PUNTA TOMBO

El Área Natural Protegida de Punta Tombo fue creada en 1983 para conservar su importante población de pingüinos de Magallanes y asegurar beneficios para las presentes y futuras generaciones, pensada desde sus inicios como reserva turística.

Además, forma parte del Sistema de Áreas Naturales Protegidas de la Provincia del Chubut junto a otros 16 espacios del territorio provincial destinados a proteger la biodiversidad, el ambiente y los atractivos que se encuentran en Chubut.

Como cada año en el mes de septiembre, comienzan a llegar los pingüinos de Magallanes a la costa de la provincia del Chubut con el fin de cumplir su ciclo reproductivo en primavera y su cambio de plumaje durante los meses de verano, brindando así a los turistas la posibilidad de conocerlos, fotografiarlos y estar en contacto con esta especie en su ambiente natural.

Cabe destacar que la Legislatura de la Provincia del Chubut aprobó por amplia mayoría el proyecto impulsado por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, donde se amplió el área de poco más de 200 hectáreas a una superficie de 1.532 hectáreas. Además, durante este último año se han concretado mejoras en infraestructura, inversiones en servicios, obras de mantenimiento y acciones de ordenamiento que garantizan una visita segura y respetuosa, priorizando siempre el equilibrio entre conservación y turismo responsable.

Se puede acceder a Punta Tombo desde las ciudades de Trelew y Rawson, distantes del Área Natural Protegida aproximadamente 115 kilómetros, o ingresando desde Comodoro Rivadavia, por el sur de la provincia, a una distancia de 375 kilómetros a través de las siguientes rutas: ruta provincial N° 1, ruta nacional N° 3, ruta provincial N° 32, ruta nacional N° 3 y ruta provincial N° 75.

CABO DOS BAHÍAS

El Área Natural Protegida Cabo Dos Bahías abarca 160 hectáreas de estepa patagónica, ubicada en el departamento de Florentino Ameghino.

Entre sus objetivos de conservación se destaca el de preservar porciones de tierra y mar junto con su flora y fauna, y a la vez proporcionar un espacio recreativo y educativo para quien lo visita.

La caracteriza un bello paisaje de rocas volcánicas de distintas tonalidades que contrastan en forma espectacular con el azul intenso del mar. Además, cuenta con un sendero elevado de un kilómetro (ida y vuelta) donde se puede observar la gran colonia de pingüinos de Magallanes, junto a otras especies de mamíferos terrestres típicos de la estepa patagónica.

Se puede acceder desde Camarones por la ruta provincial N° 1 con rumbo sur, distante 28 kilómetros, transitando por camino de ripio.