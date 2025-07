Autoridades provinciales mantuvieron un encuentro con representantes diplomáticos de China en Argentina, tras registrarse enfrentamientos dentro de la comunidad en Comodoro. Se busca fortalecer la cooperación para garantizar la seguridad y promover la radicación de denuncias.

En los últimos semanas, la ciudad de Comodoro Rivadavia fue escenario de episodios violentos entre integrantes de la comunidad china que generaron preocupación. Frente a este escenario, el Gobierno del Chubut decidió intervenir institucionalmente para prevenir nuevos hechos y proteger a todos los ciudadanos involucrados.

De esta forma, se realizó una reunión con la representación diplomática de la República Popular China en Argentina. El objetivo fue establecer estrategias conjuntas para reforzar la seguridad, promover el diálogo y asegurar el acceso a la Justicia.

En cuanto al encuentro se llevó a cabo en la Casa de Gobierno en Rawson. Contó con la presencia del ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, y el jefe de la Policía del Chubut, comisario general Andrés García. Además del jefe de la sección Consular de China, Wang Jinyi; el consejero Ren Qiang y otros representantes diplomáticos del país asiático.

Durante la reunión, ambas partes acordaron una serie de medidas complementarias para abordar la problemática de violencia registrada en Comodoro Rivadavia. Entre ellas, se busca fomentar que las personas damnificadas radiquen formalmente las denuncias correspondientes y colaboren con las investigaciones judiciales.

Además, se destacó la necesidad de reforzar la articulación entre la comunidad china, las fuerzas de seguridad y el sistema judicial para prevenir nuevos episodios y garantizar la convivencia pacífica.

UNA MUJER ASIÁTICA FUE APUÑADA Y SOBREVIVIÓ DE MILAGRO

El pasado sábado 21 de junio, una mujer de origen asiático que se desempeña laboralmente en un supermercado de capitales chinos fue atacada con un arma blanca en la esquina de Rivadavia y Asturias, en el barrio Jorge Newbery.

Sobre el violento episodio, Miguel Gómez, secretario de Control Urbano y Operativo del municipio, lo calificó como “un hecho grave y lamentable”. Según explicó, la agresión fue repentina y cometida por un hombre argentino. Hasta el momento, no se ha determinado el motivo del ataque y la víctima no logró reconocer a su atacante. “La causa está siendo investigada por la Justicia y la fiscalía ya tomó intervención. Desde nuestro lugar no formamos parte del proceso judicial”, aclaró el funcionario.

Consultado por la posible conexión entre estos hechos de violencia y las inspecciones que realiza el municipio en los comercios, Gómez fue contundente: “No encuentro relación directa entre nuestra tarea de control y lo sucedido. Puede ser que a alguien no le gusten los operativos, es algo habitual, pero no tendría sentido que se generen conflictos entre ellos por eso. Si hubiera enojo, sería hacia nosotros, no entre particulares. De todos modos, no tengo elementos para asegurar que exista un vínculo”.

Unos días después, otro hecho de tensión se produjo en las inmediaciones del hipermercado Maxiconsumo, donde se registró una pelea entre personas de nacionalidad china. El incidente fue frenado por un agente policial que se encontraba fuera de servicio.

Gacetilla de información del Gobierno del Chubut, con edición de un periodista de ADNSUR