Chubut abrió el segundo llamado para cubrir las Residencias del Equipo de Salud 2025

El Gobierno del Chubut, que encabeza Ignacio “Nacho” Torres, lanzó el segundo llamado para cubrir los cargos de las Residencias del Equipo de Salud 2025, con el objetivo de fortalecer la formación de especialistas en distintos hospitales de la provincia.

La convocatoria está dirigida a médicos y profesionales de diversas disciplinas que busquen iniciar su residencia en un sistema sanitario en expansión.

La Secretaría de Salud provincial informó que las especialidades disponibles abarcan múltiples áreas. En el caso de las Residencias Médicas, se concursarán cargos en Emergentología, Neumonología Postbásica, Pediatría, Neonatología (Articulada y Postbásica), Clínica Médica, Terapia Intensiva (Básica y Postbásica), Medicina General y Tocoginecología.

A su vez, se encuentran disponibles residencias multiprofesionales en Salud Mental Comunitaria y Epidemiología; y residencias específicas para Enfermería en Cuidados Críticos Neonatales y de Adultos, Farmacia Hospitalaria y Bioquímica. Los cargos estarán distribuidos en hospitales de Comodoro Rivadavia (Regional y Alvear), Trelew, Puerto Madryn, Esquel, Rawson y Sarmiento.

Inscripción y requisitos

Los interesados podrán inscribirse hasta el viernes 12 de septiembre enviando la documentación requerida al correo electrónico: info.residenciaschubut@gmail.com. Toda la información relativa al concurso —cronograma, cargos, bibliografía y requisitos— está disponible en la sección “Residencias del Equipo de Salud” de la página oficial de la Secretaría de Salud: http://secretariadesalud.chubut.gov.ar/admin/pages/8.

El examen provincial se tomará de manera presencial el jueves 2 de octubre a las 8 horas, en las instalaciones del Tribunal de Cuentas de Rawson, ubicado en Don Bosco 237. Posteriormente, se realizarán entrevistas personales, que podrán ser presenciales u online, en fechas a confirmar.

La cartera sanitaria recordó que, aunque los postulantes pueden inscribirse con certificado de título en trámite, el título habilitante será un requisito excluyente para la toma de cargos prevista el 4 de noviembre.

Beneficios para los residentes

La Secretaría de Salud subrayó que los residentes contarán con múltiples beneficios: reconocimiento y acreditación de los programas por parte del Ministerio de Salud de la Nación, condiciones de cursada y trabajo acordes a las normativas vigentes, y reserva de cargo asegurada para su inserción laboral una vez finalizada la residencia.

Además, la formación garantiza el reconocimiento de la antigüedad en el pase a planta, lo que se traduce en una categoría más alta dentro de la carrera sanitaria. También se incluyen todos los beneficios sociales: obra social, jubilación, ART, seguro de vida y adicional por vivienda.

Áreas multiprofesionales

Dentro de la oferta, la Residencia en Salud Mental Comunitaria está dirigida exclusivamente a psicólogos, trabajadores sociales, musicoterapeutas, terapistas ocupacionales y enfermeros.

Por su parte, la Residencia en Epidemiología admite una amplia gama de profesionales: médicos, psicólogos, bioquímicos, biólogos, odontólogos, trabajadores sociales, sociólogos, antropólogos, veterinarios y licenciados en enfermería.

En tanto, la Residencia en Farmacia Hospitalaria está destinada únicamente a farmacéuticos, y la de Bioquímica, a profesionales de esa especialidad. Las residencias en Enfermería en Cuidados Críticos Neonatales y de Adultos están reservadas para licenciados en Enfermería.

Más información

Quienes deseen realizar consultas pueden dirigirse al Departamento Provincial de Residencias del Equipo de Salud, ubicado en Luis Costa 10 (Edificio CORFO) de Rawson, comunicarse a los teléfonos (0280) 4484125 interno 168 y (0280) 154728045, o escribir al correo info.residenciaschubut@gmail.com

Con información de una gacetilla de prensa del Gobierno del Chubut.