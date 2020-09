TRELEW (ADNSUR) - Este mediodía arribó a Trelew un colectivo de larga distancia proveniente de Buenos Aires. Trasladaba veintitrés personas oriundas de Trelew y cuatro con domicilio en Playa Unión.

En este sentido, la Municipalidad de Trelew desplegó un operativo importante con estrictos protocolos sanitarios y de seguridad.

El operativo se realizó con la colaboración de diferentes organismos provinciales y municipales, entre ellos, Defensa Civil, Salud, Guardia Urbana, Dirección de Terminal y Aeropuerto, así como también la Policía, la Gendarmería, Agencia de Seguridad Vial, el Ministerio de Salud y el Área Programática.

El director de Terminal y Aeropuerto, Aldo Amado, explicó que "arribó un colectivo de la empresa Ceferino proveniente de Buenos Aires de carácter humanitario con 23 personas de la ciudad de Trelew y 4 con domicilio en Playa Unión que descenderán en Rawson. Se realizó un operativo para implementar el protocolo sanitario correspondiente con las personas de Trelew".

"A los pasajeros que descendieron se les tomó la temperatura, se los registró en la base de datos del Área Programática para su posterior seguimiento en caso de alguna eventualidad. Luego de los controles, se les brindó una charla de lo que tienen que tener en cuenta y de los que tienen que hacer en caso de tener síntomas en días posteriores, se les facilitó números de contacto de organismos de Salud, quienes llevan el seguimiento, y se les informó que deben estar en aislamiento obligatorio durante 14 días", detalló Amado.

El funcionario remarcó que "los controles en la Terminal son permanentes, y se refuerzan aún más cuando son traslados de carácter sanitarios y humanitarios", y señaló que, "los colectivos que no tienen pasajeros con destino a Trelew no ingresan a la ciudad y no tienen contacto con nadie, continuando su viaje a destino".

Pasajeros sin síntomas

Por su parte, el director de Defensa Civil, Evaristo Melo, remarcó que "dentro del operativo no se registró a ningún pasajero con síntomas, todos traían la documentación en regla y se los distribuyó a sus respectivos domicilios para que cumplan el aislamiento obligatorio, para que inmediatamente a partir de mañana se comience con el seguimiento a las personas por el Área Programática porque es importante toda la información". En este sentido, el funcionario explicó que "se les avisó a los pasajeros que no contestar por ejemplo el llamado telefónico del organismo que realiza el seguimiento, se dará aviso a la Policía porque es de vital importancia por parte de ellos colaborar y cumplir el aislamiento".