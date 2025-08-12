Chubut: cayó una roca de gran tamaño en la Ruta 19 y piden circular con extrema precaución

La Subsecretaría de Protección Ciudadana del Gobierno del Chubut emitió este martes una advertencia para todos los automovilistas que circulen por la Ruta Provincial N°19.

El comunicado insta a transitar con extrema precaución debido a la caída de una roca de gran tamaño en el sector de banquina, a la altura de Cañadón Arroyo Negro, dentro del tramo que une la localidad de Atilio Viglione con el empalme hacia la Ruta Provincial N°44.

El desprendimiento se produjo durante la jornada y, aunque la roca no bloquea por completo la calzada, su presencia representa un riesgo potencial para quienes transiten por la zona, especialmente en horas nocturnas o en condiciones de baja visibilidad. Las autoridades advierten que el sector puede registrar más inestabilidad en el terreno, por lo que se recomienda reducir la velocidad, mantener una distancia prudente con otros vehículos y estar atentos a la señalización preventiva que fue colocada en las últimas horas.

Personal de Vialidad Provincial se encuentra trabajando en el lugar para evaluar la magnitud del desprendimiento y proceder a su remoción. Si bien la roca cayó sobre la banquina, su proximidad a la calzada obliga a extremar la precaución, dado que un eventual desplazamiento podría invadir la ruta y obstaculizar el tránsito.

Desde Protección Ciudadana recordaron que, ante cualquier inconveniente, los conductores pueden comunicarse de manera gratuita al número 0800-666-2447 para recibir asistencia o informar sobre situaciones de riesgo. Además, remarcaron la importancia de no detenerse en zonas peligrosas y de respetar las indicaciones del personal que trabaja en el operativo.

Hace dos semanas atrás ocurría un hecho similar en la Ruta Nacional N°40

Un desprendimiento de roca de gran tamaño obligó el martes 29 de julio en horas de la noche a interrumpir de manera preventiva el tránsito sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 1882, entre las localidades chubutenses de Epuyén y El Hoyo.

La medida había sido dispuesta por Vialidad Nacional, como parte de un operativo de seguridad vial. La restricción afectó especialmente a los vehículos de gran porte, que no pudieron circular por ese tramo hasta nuevo aviso. En tanto, los vehículos livianos contaron con una vía alternativa habilitada a través de un camino municipal dentro del ejido urbano de Epuyén.

El operativo se realizó con precaución debido al riesgo de nuevos desprendimientos en una zona que habitualmente registra inestabilidad geológica, especialmente durante los meses de invierno.