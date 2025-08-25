Chubut: buscan una familia para un adolescente de 15 años que espera ser adoptado

El Poder Judicial de la provincia de Chubut informó sobre una nueva convocatoria pública provincial de adopción, destinada a encontrar una familia para un adolescente de 15 años que actualmente vive en un dispositivo de cuidados residenciales bajo el Sistema de Protección de Derechos.

La iniciativa fue anunciada por el Juzgado de Familia N° 3 de Comodoro Rivadavia, a cargo de la jueza Laura Alejandra Lorenzón, junto con la Dirección General de Adopciones de la provincia, en el marco de las medidas de búsqueda activa que se realizan en casos donde el derecho del niño, niña o adolescente a crecer en un ámbito familiar se ve vulnerado.

Según precisaron desde el organismo judicial, el joven continúa con sus estudios secundarios y, pese a la convocatoria, manifestó su deseo de mantener la comunicación y el vínculo con su madre biológica, lo que será tenido en cuenta dentro del proceso de adopción.

Las autoridades señalaron que se busca para él una familia —sin configuración previa definida, pudiendo ser una persona individual o un grupo familiar— que esté dispuesta a ofrecer cuidados, contención emocional y apoyo en su desarrollo integral.

El adolescente, según detalló la convocatoria, tiene intereses bien definidos: le gusta el fútbol, la música urbana, el rock y las mascotas, lo que representa un dato importante para que las familias postulantes puedan dimensionar sus afinidades y necesidades.

En la provincia de Chubut, los procesos de adopción de adolescentes representan uno de los mayores desafíos, dado que la mayoría de las solicitudes de guardas con fines adoptivos se concentran en niños de menor edad. Por ese motivo, las convocatorias públicas cumplen un rol clave para garantizar que quienes atraviesan la adolescencia también puedan acceder a un proyecto de vida en familia.

Desde el Juzgado recordaron que la figura de la guarda con fines adoptivos implica asumir responsabilidades en el cuidado cotidiano del adolescente, brindando estabilidad afectiva, contención, apoyo escolar y acompañamiento en el desarrollo personal y social.

