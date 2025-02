EL INCENDIO EN EL HOYO SIGUE ACTIVO, PERO CON MENOR INTENSIDAD

Febo Sosa, secretario de Gobierno de El Hoyo, detalló que el incendio en la zona de El Pedregoso sigue activo, aunque con menor intensidad. “Estamos esperando el informe de las 19.30 y las 20 vamos a brindar una conferencia. No está apagado pero se lo ve con menos actividad que hace algunas horas”, explicó en diálogo con ADNSUR.

Además, aclaró que por el momento no hay viviendas en riesgo. Por precaución se evacuó una sola familia. Pero el fuego tomó una dirección hacia a la montaña, por lo que está afectando una zona de bosque donde no hay presencia de casas", detalló.

Sobre el origen de los focos simultáneos que se registraron esta madrugada, Sosa afirmó: “Está bastante clara la intencionalidad. No hay una línea eléctrica que pueda prender fuego con algún chispazo, no es una zona densamente poblada y no es un horario habitual para incendios porque estaba frío. Lo determinará la Justicia, pero todo lleva a pensar eso”.

