Chris Martin se tatuó una icónica frase argentina: ¿A quién homenajeó?

A comienzos de esta semana, Coldplay sorprendió nuevamente a miles de argentinos, invitando al escenario a Zeta Bosio y Charly Alberti. Los ex Soda Stereo se subieron al escenario para interpretar Persiana Americana y de Música Ligera luego se sumaron a otro de los himnos de la banda británica, Yellow.

“No solo no hubiéramos sido nada sin ustedes sino con toda la gente que estuvo a nuestro alrededor, desde el comienzo. Algunos siguen hasta hoy. ¡Gracias... totales!”. Con esas palabras Gustavo Cerati le ponía fin al último concierto de Soda Stereo, que se retiró a lo grande: más de 60 mil personas colmaron el estadio de River la noche del 20 de septiembre de 1997.

Un día después de semejante performance que disfrutaron miles de espectadores en el estadio Monumental, este martes se viralizó una imagen de Chris Martin, líder de la banda británica, donde queda al descubierto el nuevo tatuaje que se hizo el cantante. El hombre que cautivó a todos los argentinos se tatuó la icónica frase de Gustavo Cerati y Soda Stereo en su brazo derecho.

Desde la cuenta Coldplay Argentina se replicó la foto publicada por el Instagram de Zina_Samoletova, la encargada de realizar el tatuaje. La misma tenía la siguiente descripción: “Was very speasial client today. In a very special place” (Fue un cliente muy especial hoy. En un lugar muy especial) y agregó: “He asked me to do all freehand” (Me pidió que hiciera todo a mano alzada).