Chos Malal en alerta: fuertes lluvias aceleraron el deslizamiento en el Cerro de la Virgen

En las últimas horas se registró un nuevo desprendimiento en el Cerro de la Virgen, en Chos Malal, lo que generó gran inquietud entre los habitantes de la zona debido al peligro que representa circular por el área.

De acuerdo con lo informado, se trataría de un trabajo planificado dentro de una obra en ejecución, ya que el terreno estaba siendo intervenido mecánicamente para provocar el deslizamiento. Sin embargo, las intensas lluvias recientes habrían acelerado el proceso. En el operativo intervienen el Ejército Argentino y Vialidad Provincial, con la supervisión técnica de un estudio elaborado por la Universidad de San Juan.

Las autoridades explicaron que la obra se desarrolla en distintos sectores de la montaña y que el movimiento de tierra se produjo en una zona donde no se realizaban tareas en ese momento. En este contexto, remarcaron que la circulación está restringida en el área de intervención hasta que finalicen los trabajos de estabilización.

Tras el desprendimiento, el presidente de Vialidad junto a su equipo, el intendente de la ciudad y el delegado del Alto Neuquén recorrieron el lugar para evaluar la situación y brindar precisiones sobre lo ocurrido.

"Nos tomamos casi un año y medio, dos en estudiar la montaña, no salimos el día que se produjo el evento a sacar el material y meter maquinaria", explicó José Dutsch, presidente de Vialidad Provincial mencionando el estudio que se llevó a cabo sobre la montaña, previo a este deslizamiento.

"Cuando se analizaba de qué manera íbamos a realizar las tareas, la gente de la Universidad de San Juan nos dio varias alternativas porque podíamos tener -inclusive trabajando nosotros con equipos nuestros- algún deslizamiento", agregó.

"Pedimos que la gente no circule, que esperen que terminemos con la obra. Sabemos que a todo el mundo le apura venir y ver que estamos haciendo pero en muy poco tiempo seguramente vamos a terminar con las tareas", concluyó Dutsch.

En este sentido, el delegado de la región del Alto Neuquén, Gustavo Coatz destacó que se encontraban en el lugar para "aclarar rápidamente, para no ocultar sino con transparencia decir que fue lo que sucedió, que estaba dentro de los cálculos". Y sumó: "No queremos que nadie tenga un daño o pierda su vida, entonces es que no es un lugar transitable y no vamos a poder tener la policía 24 horas para que se transite".

Cómo es el plan de trabajo que se está realizando en Cerro de la Virgen

El plan de trabajo en la zona del cerro es en base a un estudio que realizó la fundación de la Universidad de San Juan "sobre el comportamiento del macizo" y en base a esto la zona fue dividida en taludes. El presidente de Vialidad Provincial, José Dutsch, informó a mediados de julio que "en dos meses y medio más, vamos a estar terminando con el saneamiento de todo lo que es el macizo".

El área de intervención fue dividida en cinco taludes, y en este momento las tareas se realizan en el talud Nº 1, considerado junto al Nº 2 como el de mayor peligrosidad, de la que ya se removieron de la zona 35.000 metros cúbicos de material. Según explicó Dutsch, el cómputo final ronda los 80.000 metros cúbicos en todos los sectores.

Con información de La Mañana Neuquén