Un grupo de choferes de Uber se movilizó al Concejo Deliberante y al Municipio de Comodoro este jueves, para solicitar que los dejen trabajar. Próximamente juntarán firmas para que la comunidad respalde el pedido para que se pueda seguir garantizando este servicio.

Claudio y Carlos, choferes de Uber, indicaron en diálogo con ADNSUR que “nosotros no nos negamos a recibir alguna clase de habilitación, al pago de un canon o de una desinfección para poder ejercer el trabajo”.

Y aclararon que “la misma aplicación pide carnet de conducir, seguro para el pasajero y antecedentes. No estamos alejados de la ley”.

Tras el encuentro con los ediles, quienes analizan por estos días un proyecto para regularizar el traslado a través de estas aplicaciones, contaron que “los concejales dijeron que no se puede prohibir algo que no está habilitado” y al respecto, opinaron que “la decisión es buena porque no nos están negando a ejercer la actividad y nos dan la esperanza de que podamos reglamentarnos, y regularizar esto”.

“Esto está habilitado a nivel país pero cada municipio tiene su reglamentación con esta plataforma. Pero ahora creo que vamos bien encaminados”, concluyeron en diálogo con este medio.