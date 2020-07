COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Choferes de Patagonia Argentina se manifestaron en la terminal del puerto este jueves por la mañana para reclamar hisopados masivos debido a que, según aseguraron, se dieron otros dos contagios en las últimas horas. Corresponderían a otro chofer y a una joven que vende viandas en la terminal del Abásolo. Además, reclamaron acompañamiento por parte del gremio de la UTA y mejoras edilicias en baños y comedores. Amenazan con una medida de fuerza si no tienen respuestas.

"Tenemos tres casos positivos: dos compañeros de trabajo y la chica que llevaba los sandwiches para vender en la terminal del Abásolo. Pedimos un hisopado a todos porque no hemos tenido respuestas desde el primer caso confirmado que era un relevo y andaba por todas las unidades", dijo uno de los choferes. "Trabajamos mucho tiempo con angustia porque no se sabía quién tenía y quién no. Algunos compañeros decidieron hacerse el hisopado y ahí saltó otro compañero que dio positivo", explicó.

En contacto con Vivo Comodoro, dijo que "estamos esperando la presencia de la UTA que hasta el momento no ha venido. Se hicieron ausentes toda la semana, los estuvimos esperando. Así no podemos seguir. Estamos laburando mal. Detrás nuestro está la familia. Me llamaron choferes que dicen que tienen miedo. La empresa pide que si alguien tiene síntomas se vaya a hacer un testeo y hay compañeros que no lo van a hacer porque tienen miedo de que los traten como leprosos. La obligación es hacer un testeo en general para que esté tranquilo el chofer, los pasajeros y las familias".

POSIBLES MEDIDAS DE FUERZA

"Estamos esperando. Por el momento no hicimos ninguna medida de fuerza; los colectivos están saliendo normalmente pero si no nos escuchan tomaremos una medida más extrema. No queremos dejar a la gente a pata. Lo que hicieron el otro día fue parar sin consentimiento nuestro prácticamente", disparó uno de los choferes.

Reclamo de trabajadores

"Necesitamos que arreglen comedores, elementos de seguridad, baños como la gente porque son un desastre", aseguró el chofer y detalló que, por ejemplo, "en el comedor del Abásolo es de 4x4. A veces hay 20 personas esperando y de esa forma nos contagiamos. Es mentira que estemos de joda tomando mate. Y el comedor se limpia porque lo limpiamos nosotros cuando tenemos un tiempito".