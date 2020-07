CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Autoridades de Chile anunciaron este martes menos de 2.000 nuevos contagios de coronavirus en las 24 horas previas por primera vez desde mayo, así como 45 nuevas muertes, en línea con una mejoría de la situación sanitaria en uno de los países más afectados por la pandemia.



El ministro de Salud, Enrique Paris, afirmó que “la mejoría continúa y la confirmación viene desde las propias cifras” e indicó que la cantidad nuevos enfermos ha disminuido un 15% en los últimos siete días y un 37% en los últimos 14.



Aunque las cifras de casos y muertes diarias bajan a nivel nacional, el titular de Salud dijo que el Gobierno está preocupado por regiones donde la situación no evoluciona tan favorablemente, como las norteñas Arica y Antofagasta. "Estamos atentos a la evolución de esas regiones del país”, señaló.



El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, informó que se presentaron 1.836 nuevos contagiados, la cifra más baja desde el pasado 16 de mayo, para totalizar 319.493. Zúñiga agregó que se registraron 45 nuevos fallecidos, para dejar el total en 7.069.



Chile es uno de los seis países con más casos de coronavirus, así como el tercero en número de contagios y el cuarto en muertes de América Latina.



La curva de contagios, que siempre fue ascendente, se disparó aún más hace un mes, colapsando hospitales de todo el país y obligando al Gobierno del presidente Sebastián Piñera a poner bajo cuarentena a toda la región de Santiago y importar respiradores de emergencia.



Zúñiga explicó que existen 1.915 personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 342 se encuentran en estado crítico.



Por su parte, Paris reiteró que se mantiene la fecha del 25 de octubre para el plebiscito en que se consultará a los chilenos si aceptan o no un cambio de constitución, dejando atrás el texto escrito durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet (1973-1990). Mi cartera “no tiene por qué modificar la fecha del plebiscito. Aceptamos hasta el momento esa fecha”, dijo.



Más temprano, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, aseguró que de momento no hay fecha programada para el retorno de clases presenciales en el país, y que esto se dará “siempre y cuando se den las condiciones sanitarias”.



Figueroa también explicó, en entrevista con el canal 24 Horas, que las pruebas que se rinden para entrar a la educación superior, que debe realizarse entre fines de noviembre y comienzos de diciembre, “lo más probable” es que se retrasen por la pandemia.



Chile vive desde el pasado 18 de marzo un Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, decretado por el Gobierno para atacar la crisis generada por el coronavirus.