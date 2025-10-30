Desde el martes 28 de octubre de 2025, viajar en colectivo en Comodoro Rivadavia se volvió mucho más sencillo y ágil en los transportes de la Patagonia Argentina.

Mercado Pago implementó un innovador sistema que permite abonar el pasaje con un código QR directamente desde el celular, sin necesidad de contar con la tarjeta SUBE ni de cargar saldo previamente. Esta modalidad tecnológica apunta a modernizar el transporte público y facilitar la movilidad diaria de miles de usuarios.

CÓMO PAGAR CON CÓDIGO QR EN EL COLECTIVO DE COMODORO

El nuevo método funciona acercando el código QR que aparece en la aplicación Mercado Pago al lector validador del colectivo. En cuestión de segundos, el pago se confirma en el acto, permitiendo el acceso al viaje sin esperas ni complicaciones adicionales.

A diferencia del uso habitual del QR en comercios, esta opción no requiere conexión a Internet, no es necesario tener datos móviles ni contar con tecnología NFC en el teléfono: el sistema está diseñado para funcionar en cualquier modelo de celular.

Además, los usuarios pueden elegir entre diferentes formas de pago vinculadas a la app, como dinero disponible en la cuenta Mercado Pago, tarjetas de débito o crédito asociadas , adecuándose a diversas preferencias y posibilidades financieras.

PASO A PASO, CÓMO REALIZAR EL PAGO

Abrir la aplicación Mercado Pago en el celular. Seleccionar el ícono de código QR. Deslizar hacia arriba para elegir el medio de pago que se desea utilizar. Acercar el QR al lector del colectivo para que el pago se confirme inmediatamente.

Otra forma disponible es ingresar directamente en la app a la opción “Pagar viaje con QR” , que puede encontrarse en la pantalla principal o en el menú “Ver más”.

Este proceso, diseñado para ser intuitivo y rápido, apunta a que los usuarios puedan viajar sin estrés ni demoras, garantizando además seguridad en el pago.

La nueva modalidad ya está habilitada en colectivos que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), así como en provincias como Catamarca, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Bariloche, San Luis, Santa Fe y Tucumán. Comodoro Rivadavia es una de las ciudades patagónicas que incorporó esta tecnología, lo que representa un avance significativo para la región, que históricamente ha contado con tecnologías más limitadas en el sistema de transporte local.

El listado completo y actualizado de líneas y ciudades habilitadas se puede consultar en el sitio oficial de Mercado Pago, donde también se brinda información detallada y soporte para nuevos usuarios.

VENTAJAS PARA LOS USUARIOS Y EL SISTEMA DE TRANSPORTE

La implementación de la opción de pago mediante código QR desde Mercado Pago llega en un momento en que la movilidad urbana y los medios electrónicos de pago están en pleno auge en Argentina. Entre los beneficios destacados están:

Eliminación de la dependencia de la tarjeta SUBE: Todavía existen muchas personas que no cuentan con la tarjeta o no recargan saldo con frecuencia, dificultando sus traslados diarios.

Todavía existen muchas personas que no cuentan con la tarjeta o no recargan saldo con frecuencia, dificultando sus traslados diarios. Mayor inclusión financiera y accesibilidad: Los usuarios pueden pagar con cualquier método registrado en Mercado Pago, facilitando el acceso a quienes no tienen saldo físico en efectivo.

Los usuarios pueden pagar con cualquier método registrado en Mercado Pago, facilitando el acceso a quienes no tienen saldo físico en efectivo. Agilización en el abordaje: El proceso de pago rápido reduce los tiempos de espera tanto para pasajeros como para choferes, mejorando la dinámica del servicio.

El proceso de pago rápido reduce los tiempos de espera tanto para pasajeros como para choferes, mejorando la dinámica del servicio. Comodidad y seguridad: Al ser un pago digital que no requiere manipulación de dinero en efectivo, reduce riesgos de pérdida o robo.

Al ser un pago digital que no requiere manipulación de dinero en efectivo, reduce riesgos de pérdida o robo. Funcionamiento sin conexión: La independencia de Internet o datos móviles hace que esta alternativa sea viable en lugares con mala cobertura.

En Comodoro Rivadavia, cambiar los hábitos de pago del colectivo no es solo una cuestión tecnológica, sino también social. La inclusión de un método moderno representa una mejora en la calidad de vida, facilitando los traslados para trabajadores, estudiantes y familias.

Paralelamente, este sistema se alinea con tendencias globales donde las ciudades adoptan formas contactless y simplificadas para hacer el transporte más atractivo, seguro y eficiente. La adopción masiva dependerá del acompañamiento institucional, la capacitación y la confianza que genere en los usuarios.

Con información de TN, editada y redactada por un periodista de ADNSUR