Luego del revés judicial de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que dejó sin efecto una medida cautelar que habilitaba a los municipios de Trelew y Rawson a mantener el cobro del aporte a Bomberos Voluntarios y otras tasas municipales a través de las facturas de energía eléctrica, el cuartel de Trelew anunció que dejarán de prestar servicios por falta de fondos.

Lo hizo a través de una publicación en sus redes sociales. “Lamentablemente por razones de público conocimiento nos vemos obligados a suspender servicios", explicaron.

A continuación, detallaron los casos en los que no intevendrán:

Incendios de cubiertas que involucren manifestaciones en la vía pública

Incendios en el basural municipal.

Icendios en contenedores de basura que no pongan en riesgo propiedades o vidas.

Asistencia de vehículos encajados, detenidos en la vía pública, siniestrados en banquinas.

Relevamientos en el Río Chubut con equipo operativo.

Rescates de animales sin riesgo de vida y de animales en la vía pública.

Asistencias a domicilios: apertura de ingresos, asistencias de personas por motivos que no manifieste peligro de vida.

Rotura o pérdida de agua en el interior de viviendas o patios.

Aistencia a establecimientos públicos: traslado de agua, colaboración con elementos operativos, asistencia a establecimientos educativos por temas varios, retiros de animales del interior de establecimientos, visitas informativas.

Suspensión de préstamos de cualquier elemento operativo perteneciente a la institución.

Suspensión de capacitaciones a establecimientos públicos o dependientes del estado nacional, provincial y municipal.

“Todos estos ítems publicados quedan suspendidos hasta una nueva determinación. Estos serán cubiertos en caso de poner en riesgo la vida y bienes de personas”, aclararon en el comunicado.

Qué dijo la Justicia

La Municipalidad de Trelew había planteado una demanda contra el Estado Nacional, al considerar que la Resolución 267/2024 afectaba su autonomía para decidir cómo recaudar ciertos tributos. Un juez federal de Rawson le dio la razón en una medida cautelar, que ahora fue revocada por la Cámara Federal con sede en Comodoro.

En su fallo, el tribunal presidido por Javier Leal de Ibarra sostuvo que la resolución nacional no impide a los municipios establecer ni percibir tributos, sino que limita el modo en que estos pueden ser cobrados, dejando fuera de las facturas de luz, gas o agua cualquier concepto que no esté vinculado directamente al servicio prestado. También consideró que la Municipalidad de Trelew no logró demostrar ni la urgencia ni el derecho suficiente como para sostener la cautelar, ni que existiera un perjuicio concreto que justificara mantener ese mecanismo de cobro.

Con este fallo, la Cooperativa Eléctrica de Trelew y la de Rawson ya no podrán actuar como agentes de percepción de esas contribuciones, lo que en la práctica obliga a los municipios a buscar otras formas de recaudación.

Según refirió el presidente de la Federación de Bomberos de Chubut, Rubén Oliva, en el caso de Trelew la recaudación mensual era de 30 millones de pesos, esencial para el funcionamiento de los cuarteles de esa ciudad.