En los últimos años se observó un preocupante aumento en las deudas con tarjeta de crédito en Argentina, tendencia que en 2025 muestra un panorama delicado para más del 50% de los usuarios activos que optan por pagar únicamente el mínimo impuesto por los bancos.

Aunque esta elección pueda parecer una solución momentánea, especialistas y entidades financieras advierten que este comportamiento recurrente genera una acumulación de deuda que perjudica gravemente la estabilidad financiera de los hogares argentinos.

TASAS PUNITIVAS Y AUMENTO ACELERADO DE LA DEUDA

Uno de los factores que agrava la situación financiera de los usuarios es la imposición de tasas punitorias con CFTEA (Costo Financiero Total Efectivo Anual, incluyendo IVA) que en muchos casos superan el 100%.

Esto significa que la falta de pago del total adeudado genera intereses que crecen exponencialmente, transformando una deuda manejable en un volumen insostenible. La acumulación rápida de intereses complica la posibilidad de refinanciación y aumenta el riesgo de caer en situaciones legales adversas.

Un fenómeno que se refleja en los datos recientes: en 2025, alrededor del 65% de los hogares argentinos reportó haber contraído entre dos y tres deudas simultáneas. Mientras tanto, el 23% acumuló una sola deuda y un 12% mantiene más de tres compromisos financieros vigentes.

Esta multiplicidad de créditos responde generalmente a la necesidad de obtener nuevos préstamos para saldar deudas previas que no dejan de crecer, configurando un círculo vicioso de endeudamiento.

¿QUÉ PASA SI NO PAGO LA TARJETA DE CRÉDITO?

Frente al aumento de la morosidad surge una duda recurrente entre los consumidores: si dejo de pagar mi tarjeta de crédito, ¿qué sucede con la deuda? ¿pierde vigencia después de cierto tiempo? La respuesta está regulada por la Ley de Tarjetas de Crédito, que establece plazos legales concretos para que los acreedores puedan reclamar judicialmente una deuda.

Los principales puntos son:

Plazos para reclamar deuda: El artículo 47 de la ley señala que las acciones ejecutivas, es decir, las demandas judiciales para el cobro de deudas, pueden iniciarse hasta un año después de la fecha de incumplimiento. Además, las acciones ordinarias tienen un plazo de hasta tres años para ser ejercidas judicialmente por la vía civil común.

El artículo 47 de la ley señala que las acciones ejecutivas, es decir, las demandas judiciales para el cobro de deudas, pueden iniciarse hasta un año después de la fecha de incumplimiento. Además, las acciones ordinarias tienen un plazo de hasta tres años para ser ejercidas judicialmente por la vía civil común. Prescripción de la deuda: Transcurridos estos plazos, el acreedor pierde el derecho legal a iniciar una demanda para cobrar la deuda . Sin embargo, esto no implica que la deuda desaparezca automáticamente ni que el usuario quede liberado de ella.

. Sin embargo, esto no implica que la deuda desaparezca automáticamente ni que el usuario quede liberado de ella. Registro en sistemas de información crediticia: Independientemente de la prescripción judicial, la información negativa relacionada con la deuda aparecerá en bases de datos como el Veraz durante un máximo de cinco años. Incluso si el deudor abona la deuda una vez prescrita, el historial continuará actualizado durante dos años posteriores a la fecha de pago.

LA IMPORTANCIA DE PAGAR Y NEGOCIAR LA DEUDA

Los expertos en finanzas personales y bancos coinciden en que no pagar la tarjeta de crédito puede desencadenar múltiples consecuencias negativas.

En primer lugar, la entidad financiera puede iniciar un juicio antes de que expire el plazo de prescripción, lo que puede derivar en embargos y otras medidas judiciales que afectan el patrimonio del deudor y su reputación crediticia.

Además, la deuda puede ser vendida o transferida a terceros como grupos prestamistas o denominados "fondos buitre" especializados en la cobranza de créditos vencidos. Este tipo de acreedores adicionales suelen utilizar métodos legales y también estrategias más agresivas de cobranza, lo que suele generar estrés y complicaciones adicionales para los consumidores.

En este contexto, la recomendación principal para cualquier usuario que enfrente dificultades para pagar su tarjeta es no abandonar la obligación. Lo aconsejable es buscar un acuerdo con la entidad bancaria para establecer planes de financiación, refinanciación o reestructuración de la deuda. Esta vía permite reducir costos financieros, evitar juicios y preservar el historial crediticio.

CÓMO CONSULTAR LA SITUACIÓN DE LA DEUDA Y EL HISTORIAL CREDITICIO

Para monitorear el estado de sus obligaciones financieras, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) pone a disposición la Central de Deudores, una plataforma donde los usuarios pueden consultar su información crediticia de modo gratuito y sencillo. Se accede ingresando en bcra.gob.ar con el CUIL o CUIT.

También está disponible la consulta telefónica al (011) 5352-4800, seleccionando la opción 5 y luego la 1 (DNI) o 2 (CUIT). Esta herramienta permite conocer la cantidad de deudas activas, el monto y el comportamiento histórico, facilitando la toma de decisiones responsables para ordenar las finanzas personales.

El aumento del endeudamiento con tarjetas de crédito refleja una problemática socioeconómica más amplia, vinculada con la inflación, la pérdida del poder adquisitivo y el acceso limitado a ingresos estables. Para los hogares argentinos, la acumulación de deudas afecta no solo su salud financiera sino también la capacidad para planificar a futuro, acceder a créditos para consumo o inversión y mantener cierta estabilidad económica.

Frente a esta realidad, los expertos en finanzas personales insisten en la importancia de llevar un control estricto sobre el uso de tarjetas, evitar pagos mínimos recurrentes y buscar asesoramiento profesional si la situación se vuelve insostenible. La educación financiera, el conocimiento de los derechos y deberes ante las entidades bancarias y el uso responsable de los créditos son herramientas fundamentales para evitar consecuencias legales, económicas y sociales graves.

Con información de Cronista, editada y redactada por un periodista de ADNSUR