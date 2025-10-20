Chaparrones con tormenta eléctrica en Comodoro: “Se extenderá hasta aproximadamente las 18 o 19 horas"

La semana en Comodoro Rivadavia comenzó con un cielo cubierto y condiciones de inestabilidad que se mantendrán durante gran parte de la jornada. El Servicio Meteorológico Nacional anunció que se esperan chaparrones intermitentes y algo de actividad eléctrica , como la presencia de rayos y truenos, aunque no se tratará de un fenómeno de gran importancia.

"Va a estar un poquito inestable, pero no mucho más allá de algún chaparrón intermitente", explicó un meteorólogo desde el Servicio Meteológico Nacional a ADNSUR. Según detallaron, el núcleo de la inestabilidad “estará pasando principalmente por la zona norte de la ciudad”. Por este motivo, señalaron que localmente "un chaparrón puede parecer fuerte, pero no va a ser muy largo".

Se estima que estas condiciones climáticas se extenderán hasta aproximadamente las 18 o 19 horas de este lunes. "Saliendo de eso, después de las 18 o 19 horas, prácticamente se despeja, así que no tenemos más inconvenientes", afirmó el meteorólogo.

Inestabilidad en la zona de búsqueda

Ante la consulta sobre el impacto de estas condiciones en el área donde se desarrolla la búsqueda de la pareja desaparecida, desde el SMN indicaron que la previsión de inestabilidad abarca desde la localidad de Garayalde hacia el sur. Sin embargo, fueron cautos al precisar la situación en un punto específico.

"Esa zona debería estar con algún chaparrón, pero intermitente. No podemos determinar puntualmente si justo donde están buscando está afectada, pues no hay una resolución tan grande para saber qué va a pasar en los próximos minutos", manifestó.

De todas formas, llevaron tranquilidad al asegurar que, en caso de producirse precipitaciones en el lugar, sería de corta duración. "Si lo estuviera, sería un rato y nada más", concluyeron, ratificando que el período de inestabilidad general finalizará entre las 18 y las 19 horas.

Una semana con vientos moderados y temperaturas agradables

Respecto al viento, uno de los protagonistas habituales del clima en la región, se anticipa una semana relativamente tranquila. Si bien se registrará un poco de viento del oeste, no se esperan ráfagas de gran intensidad.

"Va a subir después a 60 o 70 km/h, pero eso es lo habitual. Diría que hasta el viernes o sábado no tenemos una situación de viento extremo . Sí, viento del oeste por el momento, un poquito molesto, viento regular, pero no vientos ni fuertes ni temporales", detallaron.

En cuanto a las temperaturas, después de los 30 grados registrados durante la jornada del domingo, se producirá un descenso. Para hoy se espera una máxima de 24 grados , mientras que para el resto de la semana los valores oscilarán entre los 20 y 23 grados .