Comodoro Rivadavia y Rada Tilly vivirán este martes 12 de agosto una jornada con temperaturas templadas para la época. A las 6 de la mañana, el termómetro marcó 9,8 °C, superando incluso la máxima pronosticada para el día, que era de 9 °C. La sensación térmica, en ese momento, fue de 7,3 °C.

Durante la mañana y parte de la tarde, el pronóstico indica la posibilidad de chaparrones aislados , que podrían presentarse de forma intermitente. No obstante, hacia la noche, las precipitaciones dejarán de estar vigentes, quedando únicamente cielo mayormente nublado.

El viento también se hará presente, especialmente en horas diurnas, con ráfagas que no superarán los 50 km/h, lo que, aunque perceptible, no generará condiciones severas para la circulación.

Para el miércoles 13 de agosto, se anticipa un descenso en las temperaturas mínimas, con un piso de 2 °C y una máxima de 10 °C. El cielo permanecerá ligeramente nublado y se espera que no haya viento durante toda la jornada, lo que generará un clima más estable y agradable para actividades al aire libre.

En cambio, el jueves 14 de agosto se presentará con una mínima más baja, que podría llegar a -1 °C, y una máxima de 11 °C. El cielo estará parcialmente nublado y el viento volverá a hacerse notar solo en horas de la tarde y la noche, con ráfagas que tampoco superarán los 50 km/h.

En resumen, los próximos días se registrarán temperaturas relativamente suaves, algunas precipitaciones aisladas al inicio y un repunte del viento hacia el jueves, manteniéndose, en general, condiciones moderadas y sin fenómenos climáticos extremos.