BUENOS AIRES - En la calle Montevideo, en el corazón de uno de los polos gastronómicos más importantes de la Ciudad, estaba Pippo. Fundado en 1937, el clásico bodegón porteño no superó los años de crisis y finalmente cerró sus puertas en medio de la pandemia.

Según publica el diario BAE Negocios, hace pocas horas, sus responsables le comunicaron a sus 25 empleados el cierre del local propio.

Pippo se había convirtido en un lugar de cita obligada de músicos, artistas, amigos, familias y trasnochadores, ya que estaba abierto hasta las seis de la mañana.

Hace varios meses que la situación económica volvió a ser complicada en Pippo, a sus 25 empleados todavía les deben el aguinaldo del año pasado y el de julio. Desde que arrancó la cuarentena sus empleados sólo recibieron el ATP del Gobierno.

Si bien ofrecieron delivery y take away, el último día de agosto a las 16, fueron convocados todos sus empleados. Daniel Montero, responsable de Pippo les dijo que iba a cerrar, que los iba a llamar uno por uno para acordar la indemnización y si no, podían ir a juicio. Aún no saben lo que les ofrecerán.