En un nuevo caso de incumplimiento por parte de las autoridades gubernamentales con una escuela de la zona del Valle, los chicos volvieron a pagar las consecuencias. En este oportunidad, la promesa trunca le tocó a la Escuela Nº 219, de Puerto Madryn.

A través de sus redes sociales, la Dirección del establecimiento informó a su comunidad educativa que el comedor no abriría todavía sus puertas y que no se ofrecería más el servicio de viandas, por lo que la jornada escolar se desdoblaría. "Los alumnos de Jornada Completa tendrán los siguientes horarios de 8 a 11:50 y de 12:50 a 15", comunicaron este lunes a las familias. "Esto debido a que ya no contamos con el servicio de viandas y la obra del comedor escolar aún no está finalizada", explicaron en su cuenta de Facebook.

Ocurre que el Ministerio de Educación garantizaba la entrega de viandas para los alumnos de la institución hasta que la obra del comedor estuviese finalizada. El gobierno de Chubut había anunciado que los trabajos finalizarían el 15 de mayo.

RECLAMO

En ese marco, la dirigencia de ATE Madryn y de la ATECh se hicieron presentes el lunes en el edificio para reclamar una respuesta inmediata que permita cumplir con el proyecto educativo de jornada completa y, además, brindar su apoyo y respaldo al plantel directivo docente y no docente.

En esta línea, el secretario General de ATE Madryn, Roberto Cabeda, recordó que “parecía que se iba a iniciar, vino la gente de obras públicas pero se terminaron los tiempos y hoy los pibes y pibas no tienen para comer en esta escuela. Entonces los mandan a sus casas”, según indicó PMY Noticias.

Con vistas al futuro se avanzará en una movilización conjunta para que las autoridades asuman la responsabilidad que les compete y resuelvan inmediatamente el tema que impide desarrollar el proyecto educativo.

En las últimas semanas fueron varias las escuelas de la región del Valle que, por la falta de cumplimiento del Estado o de continuidad de partidas, debieron cerrar sus comedores o suspender incluso las clases. Es el caso, por ejemplo, de la Escuela 78 de Puente Hendre en Trelew o de la Escuela Provincial 61 Abraham Mathews ubicada en la localidad de Bryn Gwyn.