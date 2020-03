BUENOS AIRES - En línea con las medidas adoptadas por el presidente Alberto Fernández​ el domingo, Horacio Rodríguez Larreta y su gabinete anunciaron este lunes una serie de resoluciones en la Ciudad para enfrentar el avance del coronavirus, entre las que se destacan la prórroga en los vencimientos de trámites, la limitación de casamientos y el cierre de los patios de juegos.

Luego de ratificar el cierre de las escuelas hasta el 31 de marzo en el distrito, Larreta explicó: "Desde la Ciudad veníamos trabajando en un plan para manejar la situación de los chicos. No son vacaciones, los chicos tienen que seguir en su proceso de aprendizaje. Afectará el día a día de las familias, pero estamos convencidos de que es la decisión correcta. Las escuelas seguirán abiertas".

En sintonía, la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, contó que estará disponible para los chicos la biblioteca digital, el aula virtual, una plataforma de inglés y más de 300 mil libros que pueden llevarse a sus casas en estos días de parate. "Quiero transmitir tranquilidad para toda la familia, porque estamos preparados para enfrentar esta situación", destacó.

Luego, el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, puntualizó en el paquete de medidas para la sociedad en general.

"A los fines de reducir la cantidad de trámites que hacemos con normalidad, hemos decidido prorrogar algunos vencimientos, como en las renovaciones de la VTV o la licencia de conducir. Si vencían en estos días, se van a prorrogar los vencimientos", aseguró.

Además, el funcionario agregó que los trámites que puedan hacerse de manera presencial y digital, de ahora en más solo se podrán hacer desde la Web para evitar la aglomeración de personas en los edificios públicos. Y dijo que las denuncias contra aquellas personas que no cumplan con la cuarentena obligatoria podrán reportarse en la línea 147.

En cuanto a los casamientos que se desarrollan en la Ciudad, Miguel aclaró la situación: "Se podrán realizar, pero con restricción de participantes, limitado a los testigos. Para todos aquellos que prefieran, van a poder reprogramar las fechas".

En la misma línea, estos días quedará restringida la entrada a los patios de juegos en parques y plazas, en tanto que se implementará un protocolo de visitas en hogares y geriátricos. "Solo estarán permitidos los allegados más cercanos, y con medidas de cuidado que garanticen su seguridad para evitar contagios", dijo.

"A los adultos mayores, que son población de riesgo, quiero llevarles tranquilidad. En sintonía con lo que mencionó el Presidente, vamos a estar trabajando con bancos, farmacias y otros servicios para establecer horarios de atención exclusiva para ellos".

Por último, en los polos gastronómicos habrá comercialización con la modalidad "take away" únicamente: "Mantendremos abiertas las ferias de productos básicos y los polos gastronómicos, pero solo para llevarse productos y no para tener permanencia en el lugar", aclaró.

En total, la Argentina cuenta con 56 casos de coronavirus confirmados, de los cuales 31 fueron detectados en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.