Los supermercados e hipermercados desempeñan un papel fundamental en la economía y la vida cotidiana de Argentina, ya que son los principales puntos de abastecimiento de alimentos, productos de limpieza, higiene personal y artículos para el hogar.

Gracias a su amplia variedad de productos y a la posibilidad de concentrar muchas necesidades en un solo lugar, facilitan el acceso de millones de consumidores a bienes esenciales, contribuyendo a la estabilidad del mercado interno y a la dinámica comercial del país.

Además, estos grandes comercios generan un importante volumen de empleo directo e indirecto, siendo fuentes de trabajo para cientos de miles de argentinos a lo largo y ancho del territorio nacional.

Su estructura organizativa y capacidad logística permiten abastecer tanto a grandes áreas urbanas como a localidades más pequeñas, lo que convierte a los supermercados e hipermercados en un pilar estratégico para la distribución de productos y el desarrollo regional. Por eso, el correcto funcionamiento y la sostenibilidad de este sector tienen un impacto significativo en la economía nacional y en la calidad de vida de la población.

CIERRAN TODOS LOS SUPERMERCADOS ARGENTINOS POR UN DÍA EN SEPTIEMBRE

El próximo viernes 26 de septiembre, los shoppings, supermercados e hipermercados de todo el país permanecerán cerrados durante 24 horas con motivo del Día del Empleado de Comercio, un feriado especial instituido por ley que reconoce y reivindica a los trabajadores del sector.

Esta medida impactará de manera significativa en el comercio de escala mayor, mientras que los pequeños negocios de barrios y localidades del interior podrían funcionar con normalidad, aprovechando la ausencia de la competencia de las grandes cadenas.

El Día del Empleado de Comercio se celebra cada año en conmemoración de la fundación de la Federación Argentina de Empleados de Comercio (FAEC) en 1945. Esta fecha fue formalmente establecida como feriado sectorial por medio de la ley sancionada en 2009 y rige bajo las disposiciones del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, que garantiza a los empleados del sector los mismos derechos que un feriado nacional.

Este día representa no solo un descanso laboral, sino también una jornada de reivindicación y visibilización de los derechos, condiciones y desafíos que enfrentan los trabajadores del comercio, un sector fundamental para la economía y la vida cotidiana de millones de argentinos.

EL CIERRE DE GRANDES COMERCIOS: UNA TRADICIÓN CONSOLIDADA

Históricamente, las principales cadenas de supermercados, hipermercados y centros comerciales han adherido al feriado, cerrando sus puertas para respetar el derecho al descanso de sus empleados. La medida es una muestra de respeto hacia el personal que diariamente sostiene una de las industrias más importantes del país.

En 2025, esta tradición se mantiene firme y el anuncio oficial prevé un cese total de actividades en estos establecimientos durante las 24 horas del viernes 26 de septiembre.

En las últimas horas, surgió la posibilidad de postergar la celebración del Día del Empleado de Comercio al lunes 29 de septiembre. Esta alternativa se encuentra en discusión entre las cámaras empresarias del sector y la FAECYS (Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios), la entidad sindical que representa a los trabajadores.

Entre los argumentos para el eventual traslado aparecen consideraciones logísticas, el impacto económico y la dinámica comercial que se vive en un viernes laboral versus un lunes. Sin embargo, la postura oficial es que, independientemente de la fecha definitiva, los grandes comercios respetarán el feriado con la correspondiente suspensión de actividades.

EL IMPACTO EN LA ECONOMÍA ARGENTINA

El cierre por ley de los grandes comercios tendrá una repercusión directa en el flujo comercial y económico, especialmente en las ciudades y centros urbanos donde estos establecimientos concentran buena parte de las ventas minoristas. Para los consumidores, esta fecha implica organizar sus compras con antelación o recurrir a comercios de menor escala.

Por otra parte, es habitual que los locales pequeños, como kioscos, almacenes barriales y tiendas de proximidad que están atendidos por sus propios dueños, decidan abrir sus puertas. Esto se da generalmente en barrios y localidades del interior del país donde la tradición de cierre no es tan estricta o donde estas unidades comerciales aprovechan la circunstancia para captar clientes que no encuentran abierta la oferta mayorista.

Además del cierre comercial, el Día del Empleado de Comercio es una jornada de reivindicación sindical y laboral, en la que se renuevan los reclamos para mejorar las condiciones de trabajo en el sector. Factores como la estabilidad laboral, la adecuación salarial, la protección social y el mejoramiento de las condiciones de trabajo en un sector que suele experimentar alta rotación y horarios extensos están siempre en el centro del debate.

La FAECYS, a través de sus filiales en todo el país, aprovecha esta fecha para visibilizar las cuestiones pendientes y reafirmar su compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores.