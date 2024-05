El día jueves 9 de mayo se realizará un paro nacional, contra las políticas del presidente Javier Milei, y Aerolíneas Argentinas dio la posibilidad de reprogramar los vuelos de los pasajeros sin costo.

En ese marco, María Lujan Arze, agente de viajes, conversó con ADNSUR, y explicó “tuve pasajeros que hace un mes están preguntando qué pasa con el paro”, y señaló “realmente nosotros no podíamos tomar cambios de reserva porque hubiese sido con un cargo. La línea aérea te cobra un costo por el cambio de vuelo si es voluntario”, remarcó.

Frente a este medida de fuerza, comentó que recién este martes “Aerolíneas informó la novedad y desde ese momento hay que reprogramar todo sin costo”. Sin embargo, “hay vuelos que están completos y no podés reubicarlos para el vuelo siguiente. Todo esto se demora para una semana o dos”, indicó.

Además, informó que este panorama se replica a nivel internacional. “Tengo un pasajero que viajaba el 9 de mayo a Europa, con un circuito de 40 días, armó este viaje hace ocho meses. Las opciones que yo le pude dar: que la línea aérea me reprograma el vuelo sin costo, el circuito de Europa Mundo me lo reprograma con un costo de 30 euros, el seguro de asistencia al viajero se puede modificar sin costo, pero esta persona -puntualmente jubilada- no le ocasiona tantos inconvenientes. Se pudo reprogramar el vuelo para el 30 de mayo, no había lugar antes”, sostuvo.

Si no coincide la fecha con la necesidad del pasajero, “muchos piden la devolución del pasaje, que se puede realizar porque hay un cambio involuntario hacia el pasajero. También puede quedar el vuelo abierto”, detalló la agente de viajes.

CÓMO REPROGRAMAR LOS VUELOS SIN COSTO

Aquellos pasajeros que sacaron el pasaje por internet, “tienen que seguir la misma vía de autogestión”, precisó Arze. En cambio, aquellos que lo hayan comprado a través de una agencia, “se estarán comunicando los representantes de viajes” y lo reprograman porque responde al servicio que brinda este rubro.

“Lo asistimos y no tiene que hacer muchas más cosas”, concluyó Arze.