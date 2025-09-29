Centenario: productores recibieron aportes no reintegrables para mejorar la calidad frutícola

El gobierno provincial de Neuquén realizó un importante reconocimiento al trabajo de las chacras. En el marco de la Ley 3293 de Promoción a la Calidad de Productos Frutihortícolas, el gobernador Rolando Figueroa encabezó en Centenario la entrega de $901.807.836 a 103 beneficiarios, en concepto de aportes no reintegrables por el cumplimiento de protocolos de sanidad y calidad.

El acto contó con la participación del ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig; el secretario de Producción e Industria, Diego García Rambeaud; el intendente de Centenario, Esteban Cimolai; y la directora del IADeP, Josefina Codermatz, entre otros funcionarios y representantes del sector.

Koenig remarcó que el beneficio forma parte de un esquema más amplio:

“No es solamente el premio estímulo, también hay medidas crediticias. Sabemos el problema de la fruticultura y lo estamos atendiendo con distintas herramientas”.

El ministro destacó además la importancia de las obras de infraestructura en ejecución para mejorar la logística productiva: “En Centenario vamos a ver obras que están para inaugurar y otras en construcción. La Ruta 7, que estuvo más de un año y medio paralizada, se encuentra en su etapa final y este mes se estarían concluyendo las tareas. No es lo mismo salir a vender en una ruta asfaltada que en una de tierra”.

Blindaje de la zona productiva

Por su parte, el intendente Esteban Cimolai celebró el encuentro con productores y adelantó que está en tratamiento en el Concejo Deliberante un proyecto de modificación del Código Urbano Rural para blindar la zona productiva de Centenario, protegiendo así la actividad frutihortícola.

Koenig reiteró que el gobierno provincial seguirá acompañando a los productores:

“Las líneas de financiamiento fueron reformuladas por pedido de ellos, con mejoras en tasas de interés y garantías. Vamos a seguir trabajando de manera conjunta para buscar soluciones a las demandas del sector”.

Un programa que crece en toda la provincia

La Subsecretaría de Producción es el órgano de aplicación de la ley y coordina la implementación de protocolos de buenas prácticas agrícolas en establecimientos inscriptos voluntariamente. Aquellos que cumplen con las exigencias reciben un aporte no reintegrable, que incentiva la mejora continua de la sanidad y calidad de los productos.

La Ley 3293, sancionada en 2021 y modificada por la Ley 3511, amplía los cultivos incluidos y actualiza los criterios de cálculo del beneficio, consolidando una política pública que promueve la exportación de frutas, la competitividad del sector y la visibilización de Neuquén en los mercados internacionales.