Si bien todavía no se dieron a conocer los datos finales del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022, los números provisorios que el INDEC informó la semana que pasó, ya generaron polémica. La desconfianza está centrada en que muchos de los datos no reflejan la verdadera cantidad de habitantes que se esperaban contabilizar de acuerdo al visible crecimiento que han venido teniendo las distintas localidades y ciudades.

Esta situación se está dando en todo el país y Chubut no es ajena a lo que está pasando. Incluso sin saber aún los datos por localidad, ya que sólo se informaron números generales por Departamento, en la provincia en las últimas horas comenzaron a alzarse voces críticas en relación a cómo se realizó el relevamiento.

Censo 2022: en Chubut se registraron 603.120 habitantes

Uno de los primeros en salir a plantear sus dudas y muy fuerte, fue el intendente de Gaiman, Darío James. Y basó sus críticas en datos concretos.

Recordó que el Censo del 2010 arrojó que la ciudad de Gaiman "tenía 10 mil habitantes" por lo que reflexionó que 12 años después "todo el Departamento Gaiman que comprende al Dique Ameghino, Dolavon, 28 de Julio y Gaiman no puede tener 12 mil personas. Está súper mal", declaró en relación a que el INDEC contabilizó en toda esa zona a 12.711 personas.

Y fue más allá al afirmar categórico: "no puede ser el dato que comunicaron. Es una vergüenza lo que se ha hecho".

Censo 2022: Trelew, Rawson y Puerto Madryn superan los 250 mil habitantes

Ante tal situación y al ver que su localidad puede ser seriamente perjudicada en el reparto de la coparticipación a raíz de la baja del número de habitantes, James aseguró que "voy a ir a la Justicia", según publicó el Diario El Chubut.

Horas después de James, fue otro intendente el que criticó públicamente lo informado por el INDEC. Se trata de Gustavo Sastre, el jefe comunal de Puerto Madryn que también puso en duda los datos en relación al Departamento Biedma que según el sondeo tiene 106.436 habitantes. "No tengo ningún tipo de dudas, que Madryn tiene no menos de 130 o 135 mil habitantes. Comparto lo que ha expresado el intendente de Gaiman", declaró.

Chubut bajo alerta por una "ola de calor": se esperan altas temperaturas durante varios días

Y en una entrevista concedida a Red43 fue contundente al afirmar que "no me cierran los números" y además no descartó hacer una presentación judicial.

Otro que se sumó a las críticas fue el intendente de Sarmiento, Sebastián Balochi, indicando que su localidad se vería seriamente perjudicada en el reparto de fondos de acuerdo a la cantidad de población que fue censada, "sería una locura coparticipar a Sarmiento con los números provisorios del INDEC", declaró. Y agregó que "no lo vamos a permitir", anticipando que pedirá que tales datos no se tengan en cuenta a la hora de la coparticipación.

Comodoro Rivadavia y Rada Tilly tienen 219.000 habitantes, según el Censo 2022

Balochi asegura que solamente en la ciudad de Sarmiento viven más de 20.000 personas sin contar las áreas rurales, un número que difiere significativamente de los 14.698 que sondeó el INDEC para todo el Departamento Sarmiento.

Escalante y Rawson los más poblados

De acuerdo a los datos informados hasta ahora, Chubut tiene 603.120 habitantes en todo su territorio y los Departamentos Escalante y Rawson son los de mayor población.

Si se analizan los números de estas dos zonas surgen fuertes dudas en relación a la cantidad de personas. Para todo el Departamento Escalante el INDEC contabilizó un total de 219.236 habitantes, un número polémico si se tiene en cuenta que en ese ejido está Comodoro Rivadavia, la ciudad más poblada de Chubut y que desde siempre ha tenido un crecimiento exponencial en relación básicamente a la actividad del petróleo.

Alerta por temperaturas extremas en gran parte de Chubut 🔥

A primera vista parecería que no se han tenido en cuenta a otras localidades que componen el mismo Departamento como Rada Tilly y Sarmiento, por sólo citar dos ejemplos.

Una situación similar de desconfianza en cuanto a los números se da en relación a lo informado respecto al Departamento Rawson, donde el INDEC indicó que en total hay 148.019 personas. Un resultado que tampoco parece cerrar porque esa región cobija a las ciudades de Trelew y Rawson además de Playa Unión, Puerto Rawson y el complejo Playa Magagna, zona que ha crecido demográficamente los últimos años.