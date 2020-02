COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Los cobros indebidos en las tarjetas de crédito, estafas en planes de ahorro, incumplimiento de entrega de viviendas prefabricadas y hasta situaciones de irregularidad con aseguradoras ocupan los primeros puestos en el ranking de denuncias y reclamos que recibe anualmente la Oficina de Defensa del Consumidor de Comodoro Rivadavia. En promedio, el 90% de los casos se resuelven a favor del consumidor en un lapso de entre 30 y 60 días. La clave es demostrar que existe una relación de consumo para poder iniciar el proceso de denuncia.

“No es necesario asistir con un abogado”, aclara Roberto Arias, titular de la Oficina de Defensa del Consumidor que funciona en calle Sarmiento 975. El denunciante debe completar un formulario donde expone su denuncia y se adjunta la documentación respaldatoria que acredite que existe una relación de consumo (factura o ticket); si no está en su poder porque generalmente el vendedor es renuente a proveerla con la sola firma del formulario indicando es la oficina quien se encarga de recabar dicha información. Posteriormente se fija una audiencia de conciliación con las partes; si no hay acuerdo el expediente ingresa en una etapa sumarial y de sanción al comercio. “Hoy en día el 90% de los contratos son relaciones de consumo, hasta finalizar el reclamo el trámite es gratuito. Generalmente los acuerdos prosperan, cuando el proveedor sabe que hay un sumario o una sanción acuerda con el comprador, con lo cual podemos decir que tenemos un amplio margen de expedientes arreglados”. Anualmente la Oficina de Defensa del Consumidor recibe unas 2 mil denuncias anuales y abre 1.800 expedientes.

Defensa del Consumidor. ¿Cómo hacer un reclamo?

Qué se denuncia

Hasta hace dos años el top de denuncias era ocupado por la telefonía celular, actualmente la actividad bancaria con los cobros indebidos de ítems en la tarjeta de crédito están en uno de los primeros puestos. “El consumidor tiene que saber que tiene 30 días para objetar el resumen, lo puede hacer ante el banco o en la oficina de Defensa del Consumidor”, explica Arias. Las denuncias por incumplimiento de viviendas prefabricadas y planes de ahorro también se suman a la lista. Lo referido al transporte aeronáutico es uno de los únicos ítems que no está amparado y no logró incluirse dentro de la Ley de Defensa del Consumidor. “Intentamos solucionarle el tema al consumidor en principio y en última instancia sancionar”.

Fuera del ejido

La oficina de Defensa del Consumidor tiene poder de aplicación en la jurisdicción de Comodoro Rivadavia. Cuando llega una denuncia por una compra o servicio contratado en otra ciudad, la solución no es tan inmediata. “En este caso tomamos las audiencias y si no se pueden efectuar porque los proveedores no son de acá, pasa el expediente a sumario. Se envía carta documento cuyo gasto corre por cuenta de la oficina de Defensa del Consumidor. “Tenemos muchos reclamos de planes de ahorro no adquiridos en Comodoro, los valores son iguales no entiendo por qué a través de plataformas o a través de internet consumidores locales adquieren planes de ahorro en Córdoba o Sana Fe, lo cual es muy difícil después porque incluso son agencias que se dedican a vender un sinfín de planes de ahorro de distintas marcas y generalmente no les cumplen”.

Mercado virtual

En el caso de las compras en internet, donde es muy difícil localizar al vendedor, Arias recomienda “ver el tipo de plataforma, no adquirir a cualquier consumidor, ver si el comercio está informado y que tipo de comentarios hay sobre las ventas que ha hecho, asegurarse que que la compra esté protegida. No librar el pago hasta que no llegue el producto, verificar que sea un proveedor serio y que tenga buenas calificaciones.