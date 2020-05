COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Natalia Robledo es una "profe de música" que, como el resto de los docentes, hace meses que no puede compartir un aula con sus alumnos. Pero justamente pensando en ellos, es que ideó una canción para "poder festejar 'en el patio de la escuela'", pero cada uno desde el living de su casa.

Así, compuso una "pandechaca", chacarera en pandemia, con la participación del músico comodorense Eddie Burón en percusión y del trelewense Marcelino Ruiz en teclados, quienes desde sus lugares de aislamiento mandaron los videos que luego Natalia compiló.

Pero no fueron los únicos que participaron del proyecto, también bailarines de folclore, sus amigos y familiares se sumaron la la iniciativa de ponerle color y calor a una celebración patria muy diferente a la que estamos acostumbrados.

Natalia compartió en video en su perfil de Facebook y en YouTube, donde escribió: "A escasas horas del día de mi patria querida, les comparto este video en el que mis amigos y familiares directos desde su lugar de cuarentena, se sumaron para participar. ¡Gracias por tanto! Los quiero muchísimo a cada uno de ustedes"

Explicó que "la canción nació pensando en mis alumnos, extrañando profundamente desde el living de mi casa poder estar con ellos, ensayando alguna canción o baile para poder festejar en el “patio de la escuela”… Este año no habrán desfiles, no acompañaremos con mi hermana y mi mamá a mi hijo, al centro de la ciudad, para verlo desfilar orgulloso con su poncho y botas. Este año no veré a los más pequeñitos contentos con sus caras tiznadas, piecitos descalzos ni a las impecables damas de 1810 acompañadas por sus galanes con jabot y galeras. No estaré peleando con mi estómago por aquel olorcito a torta fritas calentitas en las galerías. Tampoco estaremos alineados como para el ataque esperando los primeros acordes de guitarra para cantar a viva voz y así hacernos escuchar hasta el último lugar del colegio… Pero espero que Si estemos. Con ganas… muchas ganas. Ganas de CELEBRAR este día tan especial. ¡QUE VIVA NUESTRA PATRIA! 100% ARGENTINA"