NEUQUÉN (ADNSUR) - Un trabajador de Autobuses Neuquén está internado en una clínica luego de que un colectivo se cayera sobre sus piernas tras ceder un cricket mientras trabajaba en un taller este jueves por la noche. El gremio de la UTA denunció que hace pocos días habían advertido irregularidades.

"El compañero se fue hacer la revisión al colectivo, puso el cricket, levantó el colectivo, estaba por calzar una estructura de hierro, y cedió el cricket y se le cayó sobre las dos piernas. Esta muy adolorido, internado, bajo tratamiento. No sabemos en qué estado van a quedar las piernas o la cintura de él", explicó Claudio Coronel, secretario adjunto de la UTA Neuquén, en diálogo con LMN.

Señaló que el pasado 29 de abril se había realizado una inspección en las instalaciones y habían registrado varias irregularidades que no fueron resueltas. "Esto se podía haber evitado porque habíamos hecho una inspección el día 29. Tenía que haber quedado clausurado ese día el taller porque no cumplía con un montón de requisitos, entre ellos los cricket y había matafuegos vencidos", detalló.

Según precisó el diario LM de Neuquén, el gremialista apuntó contra la subsecretaría de Trabajo y la Municipalidad de Neuquén, ya que dijo que ambas áreas tendrían que haber intervenido previamente. "Hicimos la inspección con la Subsecretaría de Trabajo, tenía que ir la Municipalidad a ver qué pasaba. No tomaron cartas en el asunto y hoy nos estamos lamentando que este compañero está internado. Esto se podía haber evitado pero la gente que lo tendría que haber evitado no lo hizo", remarcó.

Además, según refirió Coronel, no es la primera vez que los trabajadores sufren este tipo de "accidentes evitables". Precisó que "desde el 2014 venimos denunciando. En el 2019 a un compañero se le cayó una caja de cambio en el pecho y en la cabeza, en 2017 uno fue a hacer un auxilio y se quedó sin un dedo, entre 2018 y 2019, otro se electrocutó y los compañeros alcanzaron a despegarlo. La empresa no está haciendo las cosas bien y no sé cuál es el beneficio que se llevan".

"Hasta ayer estuvimos en el municipio hablando este tema, fuimos a la ETON, no nos atendieron y dejamos una nota", detalló.