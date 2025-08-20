El secretario de Control Urbano y Operativo de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, Miguel Gómez, anunció que se encuentran en marcha gestiones para incorporar a dos nuevos profesionales veterinarios a la Dirección de Veterinaria, con el objetivo de aumentar el número de castraciones diarias debido a la creciente sobrepoblación animal.

Tal como había adelantado ADNSUR, el municipio tiene como objetivo aumentar el número de intervenciones diarias, pasando de 30 a 40 por jornada, debido a una seguidilla de reclamos vecinales. Además, tiene planificado sumar jornadas masivas los sábados.

El funcionario explicó que “estamos en procura de elevar el número de castraciones diarias que se hacen durante la semana, con el objetivo de cumplir un ideal que permita disminuir la cantidad de canes sueltos en la ciudad”.

La incorporación de profesionales veterinarios permitirá dar un salto en capacidad operativa y avanzar hacia una mayor cobertura de la demanda de la comunidad.

Convocatoria abierta

Gómez detalló que la convocatoria está abierta a todos los veterinarios interesados en sumarse. “Están llamados todos a poder incorporarse. Son dos los puestos disponibles. Los que reúnan el perfil podrán ser convocados a la Dirección General de Veterinaria de Comodoro, donde en una entrevista se evaluará y se decidirá quiénes serán incorporados”, explicó.

El funcionario remarcó que la medida forma parte de un trabajo especial que lleva adelante la Secretaría, no solo en la prevención del maltrato animal, sino también en el control de la población canina. Con la incorporación de nuevos veterinarios y el refuerzo del número de castraciones, el municipio apunta a consolidar un esquema de cuidado de mascotas y control sanitario en los barrios de la ciudad.