BAHÍA BLANCA (ADNSUR) - Los abogados de Cristina Castro, la madre de Facundo Astudillo, coincidieron hoy en que el cuerpo encontrado ayer semienterrado en una bahía de Villarino pudo ser "plantado", mientras aguardaban que los expertos en antropología forense iniciaran el proceso de identificación del mismo.



"No sabemos todavía si es Facundo", señaló esta mañana la madre del joven, en declaraciones a Todo Noticias (TN). A su vez, contó que anoche estuvo en el lugar del hallazgo, en una bahía de la zona Cabeza de Buey, en el partido de Villarino, a la altura del kilómetro 717 de la ruta nacional 3, junto a uno de sus abogados, Luciano Peretto, con quien hoy regresó nuevamente hasta allí para presenciar las diligencias de los peritos.



En el lugar también se encontraba este mediodía Leandro Aparicio, el otro abogado de Cristina Castro, quien dijo a la prensa que "no queda duda" que el cuerpo hallado "fue plantado", al tiempo que sostuvo que "hay una asociación ilícita que sigue operando para encubrir esto".



"Recién hoy, con luz de día, me voy a poder acercar para ver bien y si hay algo de todo lo que hay ahí pertenece a mi hijo y poder decir si son los restos de Facu. Ayer no se veía absolutamente nada", indicó Cristina.



La mujer describió que anoche se encajó la camioneta en la que se trasladaba junto a su abogado Peretto, por lo que los tuvieron que auxiliar los efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA). "Es mucho barro. Es una zona a la que nadie accede. Nosotros nos hundíamos. Es la desembocadura del mar", relató.



Según la madre de Facundo, cuando ella finalmente llegó hasta el lugar del hallazgo se encontró con personal de la PFA, el fiscal Santiago Ulpiano Martínez y su ayudante.

"En ese momento le pasan un teléfono al fiscal y estaba hablando con Sergio Berni (por el ministro de Seguridad bonaerense) y me parece no menor por las declaraciones de este señor", contó la mujer, quien dijo que esa actitud le "dolió" ya que hay efectivos de la policía provincial bajo sospecha.



Por su parte, Peretto dijo esta mañana a Crónica TV que aguardaban para hoy que los expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) pudieran iniciar el proceso de análisis de los restos hallados. Así lo señaló agencia Télam.