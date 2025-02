Este viernes 28 de febrero, familiares de Gonzalo Exequiel Acosta (25) pidieron justicia y solicitaron que Juan Carlos Peralta (55), acusado del homicidio continúe preso.

Precisamente durante esta jornada se llevaba a cabo una audiencia donde la defensa del hombre pedía la prisión domiciliaria. Mientras que la familia de la víctima se oponía.

“Si sale, no tiene sentido; mató a un pibe de bien, laburador”, explicó Lucas Baez, hermano de Gonzalo. Cabe recordar que el crimen ocurrió el pasado 26 de octubre de 2024 en la zona conocida como “El Cerrito”, en el límite entre los barrios San Cayetano y Abásolo.

En tanto, Lucas reveló que el joven “trabajaba para Juan Carlos Peralta. Fue a cobrar la plata el sábado y se quedó hasta la tarde. Le debían $200.000, agarró sus cosas para ir a la casa porque era el cumpleaños de mi hermana y le sacudió dos tiros con un .22. Uno en el cuello y uno en la cabeza, por la espalda”.

Además, recordó que “trabajaron cerca de un mes, fue a cobrar, se juntaron a comer un asado y el domingo nos enteramos de que lo habían matado”.

Asimismo, sostuvo que hoy se espera una audiencia “para ver si sale en libertad domiciliaria o si sigue detenido hasta abril. Es un peligro para las demás personas”, señaló Lucas.

“Mató a un amigo y no tiene precio, no tiene perdón eso”, señaló otro joven que estuvo con la víctima y el agresor antes del homicidio. “Yo compartí con ellos y me fui un rato antes; después fue el homicidio, nunca pensé que iba a pasar eso”. “Quiero que se haga justicia y que pague lo que hizo”, lanzó.

Cabe recordar que el hecho está calificado como homicidio agravado por el uso de arma de fuego, pero no se descarta que pudiera cambiar a “homicidio en exceso de legítima defensa” (con menor gravedad en la escala penal), en caso de que se compruebe que los hechos ocurrieron como los relata el imputado, es decir, que se defendió cuando presuntamente la víctima intentó agredirlo con el cuchillo.