Casi no la cuenta: caminaba por el centro, un árbol se cayó y le partió la cabeza

Este martes, una joven sufrió un fuerte golpe en la cabeza por parte de una planta seca del arbolado público en el centro de Rosario y debió ser traslada al hospital Italiano para su atención.

Alrededor del mediodía, la chica caminaba por la vereda cuando un árbol se desprendió de raíz y una de sus ramas golpeó con fuerza en su cabeza, provocando su desplome. El suceso tuvo lugar en una zona céntrica de la ciudad rosarina y fue captado por una cámara de seguridad del lugar.

La víctima escuchó un ruido y trató de esquivar el golpe, pero no pudo hacerlo. Pese a la fuerza del impacto y a que se le cayó sobre la cabeza, solo sufrió fuertes golpes, y no perdió la consciencia.

El enorme tronco se partió en dos ni bien impactó en el cuerpo de la víctima, producto de su avanzado estado de deterioro, y eso pudo disminuir el daño. Cuando llegó a asistirla personal policial y luego los médicos de una ambulancia del Sies, comprobaron que nunca había perdido la consciencia, aunque acusaba fuertes dolores en la zona de la nuca y en una de sus piernas. Luego de unos minutos, fue trasladada a un hospital Carrasco para hacerle diferentes estudios.

Gabriel, su esposo, habló con el móvil de Cadena 3 Rosario y expresó: "Quise ingresar en varias oportunidades, me dijeron que me iban a llamar, en más de seis horas no supe nada. Está en shock, fue un golpe terrible, pero está consciente, dentro de todo está bien, muy dolorida. Creo que va a quedar, mínimamente, una noche en observación".

"Lo único que te puedo decir es lo que me comento ella por teléfono, está muy dolorida con puntos en los pies. Es lo que me contó ella", amplió.