Casanovas: "Eliceche ya no pertenece más al bloque y Goic es de otro partido". Foto: ARCHIVO

RAWSON (ADNSUR) - La Legislatura del Chubut suspendió la sesión prevista para este jueves donde se iba a tratar el proyecto de minero, al considerar que no estaban las garantías dadas para los diputados, tras los incidentes en las últimas horas contra el diputado provincial , Roddy Ingram, por parte de grupos antimineros.

La legisladora provincial del PJ, Adriana Casanovas, indicó a ADNSUR que la decisión de suspender la sesión fue tomada por el presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Sastre, porque “no estaban dadas las condiciones de seguridad para algunos diputados, sobre todo para allá en el valle y que son de dominio público. Uno en ese sentido rechaza y repudia todo lo que tiene que ver con la violencia. Podemos disentir y no estar de acuerdo con la ley pero jamás el camino de la violencia es un camino que va a solucionar algo”.

Sobre la habilitación del debate del proyecto minero, afirmó que “Creo en lo personal que eso tampoco suma al gran desconcierto que tiene la sociedad. Más allá de que ellos manifiestan que hubo y que el proyecto en noviembre. No hubo un debate serio. Creo que ellos que son los interesados en que esta ley salga deberían haber consensuado y armado otro tipo de mesas para trabajar. Se podría haber utilizado todos estos meses para poder sacar la mejor ley consensuada pero se dio. El que dice que hubo debates es una mentira , lo que hubo fue reuniones”,

"No se está tomando la magnitud de este proyecto de ley porque es muy importante para sacarlo así tan rápidamente. Eso es lo que más genera esta impaciencia y el reclamo de la ciudadanía, al no saber y al no contar con el proyecto. Creo que el manejo de este proyecto ha sido malo y sigue siendo malo", dijo.

Y acerca de la la situación de los diputados del Frente de Todos, Carlos Eliceche y Tatiana Goic dentro del partido, que firmaron el dictamen para el tratamiento del proyecto pese a lo manifestado en su momento por el partido, manifestó que “El partido ya se había expresado con respecto al proyecto minero y creo que ahora tiene que obrar en consecuencia, en el caso del diputado Eliceche. En el caso de la diputada Goic , ella no es el PJ, es decir que no le cabrían las acciones ni nada de lo que corresponde partidariamente. Es otro partido político”.

Además, habló de la posibilidad de pedir sanciones para Carlos Eliceche por su accionar, y afirmó que "Yo no voy a pedir, yo voy a manifestar qué es lo que está sucediendo dentro de mi bloque, obviamente el partido analizará si corresponde que esto vaya al tribunal de disciplina”. Y anunció que “Eliceche tuvo una reunión con nosotros donde manifestó que dejaba el bloque y que iba a hacer un bloque unipersonal que no estábamos compartiendo como el año pasado los trabajos legislativos. Que él creía que era el momento de retirarse del bloque y al cual nosotros accedimos obviamente”.