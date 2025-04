Casa Villecco representaba para muchos la posibilidad de comprar discos, combinados y mini componentes, según la generación a la que se pertenezca. Una vidriera repleta de artículos que eran el objeto de deseo para los amantes de la música y a los que se podía acceder después de un tiempo de ahorro o con la posibilidad de algún crédito personal.

- ¿Alguna vez se preguntaron por qué Villecco? ¿Quién era? ¿De dónde vino? ¿A dónde estaba el local? –

La historia ya tiene casi más de un siglo. Todo comenzó cuando José Villecco nació en Italia y emigró hacia Buenos Aires junto a su familia en búsqueda de trabajo. Su padre trabajó en Quilmes y su madre era pantalonera. José siempre fue un enamorado de las radios y las lámparas, por lo que dedicaba sus tiempos libres a leer sobre la temática.

José creció, formó su propia familia y fue en busca del progreso y el bienestar que llegó a Comodoro Rivadavia, en 1942 aproximadamente, junto a su esposa Elida Delfina Melano y su hija Marta Elida Villecco, de tan solo 7 años.

Marta Villecco está próxima a cumplir 90 años y sus recuerdos los mantiene intactos. En una entrevista con ADNSUR compartió anécdotas y parte de la historia que la conecta con la ciudad del viento.

“Mi papá trabajaba en una librería en Buenos Aires, era de una familia muy humilde y el dueño le prestaba libros para que estudiara. Mi abuela me contaba que él se hizo su propia radio a galena y todos se juntaban en la casa para escucharla”, recordó Marta.

De pequeño tuvo interés por estas cuestiones, fue autodidacta y, con el tiempo, se convirtió en técnico de radio. Trabajó en Radio Prieto en la capital y luego lo ascendieron a gerente, por lo que lo trasladaron a Corrientes, Rosario y Santa Fe.

Para quienes no lo saben, Radio Prieto fue una de las primeras emisoras en Argentina y fue pionera en la difusión de la radiofonía. Se dedicaba a la venta de baterías y radios.

Aviso para los lectores ansiosos: -ni las personas ni los hechos “nacen de un repollo”-, por eso es necesario establecer un contexto, ya que esta es la única opción para entender el porqué de las cosas que acontecen en la vida de las personas y de una comunidad. Prosigue la historia.

DE CASA FIGUEROA A CASA VILLECCO

Sobre la calle Pellegrini, hacia el cerro, estaba Casa Figueroa, que era un local dedicado a la fotografía, entre otras cosas. Su dueño, el señor Figueroa, quiso tener la representación de productos Philips. Dicha empresa le dio la afirmativa, pero con la condición de tener un técnico especialista, y así fue que apareció José Villecco y su familia en la escena comodorense.

José, Élida y Marta se instalaron en el pueblo, que estaba en pleno crecimiento. Villecco trabajó por unos años con Figueroa, hasta que este señor falleció en una salida de pesca, y fue así que su esposa decidió volverse a su tierra natal, Buenos Aires.

José decidió continuar con el negocio y la representación de Philips, pero otra vez la empresa puso condiciones: necesitaba un aval económico. José sintió que sus sueños se truncaban, ya que no tenía familia en Comodoro, pero en aquellos tiempos se tejían relaciones basadas en la confianza y las buenas acciones.

“Mi papá a veces ayudaba en la farmacia a Simón Huberman y en una charla le comentó la situación que transitaba, con el temor de tener que volverse a Buenos Aires. Simón le ofreció su aval sin dudarlo, y allí comenzó la historia de Casa Villecco”, relató Marta.

Casa Villecco estaba ubicada en San Martín 375 cuando la calle aún era de tierra. Al lado, hacia el oeste, estaba Casa Blanco, un local que vendía ropa para niños. En la esquina, hacia 9 de Julio, estaba Casa Gorchs y en San Martín al 242 estaba Casa Jorge H. Zvetcoff.

UN LOCAL, UNA CASA Y LAS ORQUESTAS DE MÚSICA

Una casa es un refugio, y eso representaba Casa Villecco para la familia y los clientes. Allí, los habitantes del pueblo llegaban para elegir sus discos preferidos. El local tenía un espacio dedicado para que los clientes escucharan música y decidieran la compra. Se vendían veladores, lámparas y tocadiscos.

Detrás del local de venta, José tenía su taller de reparaciones y, más atrás, seguía el hogar de la familia y, en el fondo, un patio, donde Marta jugaba con sus amigos.

“Cuando las orquestas salían de gira, venían al local para firmar los discos. Estuvo Antonio Tormo, Alberto Castillo. Lo mismo pasaba con las carreras; los hermanos Gálvez y Fangio también nos visitaron.” añoró Marta.

Es que en aquellos tiempos, los viajeros que llegaban se hospedaban en el Hotel Colón, en San Martín al 347, en la misma calle de Casa Villecco.

Marta era hija única y era el centro de la casa. Su mamá, que era modista de alta costura, le hacía moldes de vestidos de fiesta para su muñeca Marilú, los mismos que hacía para las señoras de Comodoro. Su papá le hizo una casita de madera con los embalajes de los productos.

En el local hubo una empleada que era la mano derecha de José, se llamaba Petra García. Ella conocía todos los movimientos del comercio. Cuando Villecco viajaba, ella quedaba en el local.

“Mi papá recorría los campamentos petroleros como Astra y Diadema. Hacía las cobranzas de los créditos y también ofrecía productos. A veces se quedaba a dormir en alguna de las gamelas de los solteros, ya que había mucha gente y no le alcanzaba el día para tanto trabajo.”, destacó Marta.

En la década del 50, Casa Villecco ganó la licitación para el alumbrado público. Se cambiaron las lámparas comunes por iluminación de mercurio en columnas.

José Villecco tenía por hobby la fotografía y son muchas las que Marta conserva en su archivo familiar. Allí se pueden ver las calles, los edificios en construcción, el ambiente de la época y son un disparador para recordar los tiempos pasados. Casa Villecco era parte de un pueblo que crecía.

ALTA COSTURA Y LAS ESPOSAS DE LOS NOTABLES

Cuando Élida se instaló en Comodoro no tenía intención de trabajar fuera de su hogar, atrás había quedado un estudio de alta costura que tenía junto a sus hermanas en Buenos Aires. Por un tiempo y hasta que les llegaran los muebles de su nueva casa se instalaron en el Hotel España por lo que sociabilizaban con otras familias que vivían temporalmente allí.

En el lugar se encontraban también las esposas de los militares, y Marta que era una joven inquieta escuchó una vez la preocupación de estas mujeres por no tener buenos vestidos para la próxima fiesta patria que habría en el pueblo.

“Porque no le piden a mi mamá que se los haga, ella cose muy bien”, les dijo a estas señoras, por lo que acudieron de inmediato a realizar los pedidos pertinentes.

“Mi mamá no tenía ni máquina de coser, pero parece que le consiguieron una y tuvo que ir a Casa Calahorra y hacer los pedidos de piedras para bordar y telas; ningún vestido debía ser igual al otro”, contó Marta, mientras se reía de su picardía.

La Gobernación Militar en Comodoro Rivadavia se inició en 1944 y las fiestas patrias eran muy importantes en la sociedad; eran los “notables” quienes concurrían, resalto Marta y en el caso de las mujeres debían concurrir en vestidos largos.

Respecto al contexto histórico, la Licenciada en Historia Viviana Bórquez expresó:

“La gobernación militar de Comodoro Rivadavia funcionó entre 1944 y 1955. Comprendía el sur de Chubut y el norte de Santa Cruz, en ese entonces, territorios nacionales, y la capital era Comodoro Rivadavia.”

“Debido a su status y al ser la ciudad más importante de la región, los gobernadores militares llevaron adelante una gran obra pública: asfalto, terrenos ganados al mar, construcción de escuelas, etc.”, amplió la historiadora, actual directora del Museo Ferroportuario de la ciudad.

MARTA Y LA ESCUELA

Marta cursó sus estudios primarios en la escuela Nº 142 ubicada en la calle Rivadavia y 9 de Julio, justo donde actualmente hay una juguetería. La secundaria la inició en 1947, año en el que se inauguró el colegio Perito Moreno, que en aquellos tiempos no tenía edificio propio y funcionaba en un galpón que los militares tenían en km 3.

“A la escuela las mujeres íbamos con pollera sí o sí, recuerdo que en la primaria jugábamos a la mancha en la plaza que era de pedregullo, siempre teníamos las rodillas rotas. Al Perito no llevaba un colectivo de YPF”, informó Marta.

Cuando Marta estudiaba, las vacaciones largas eran durante el invierno y las cortas en el verano, a la inversa de lo que sucede en la actualidad.

En la primaria les enseñaban economía doméstica y religión. Las clases eran de lunes a sábados y en esos tiempos estaba el Instituto Minerva, donde daban clases de apoyo y preparaban a los alumnos que iban a cursar sus estudios secundarios en otras ciudades.

PLENO CENTRO

La calle San Martín era de tierra y hubo años en que era doble mano. La actividad comercial era muy activa en la zona cerca de la costa, tal vez por la cercanía con el puerto y la cantidad de hoteles instalados por allí.

Marta recordó que cada vez que llegaba un barco con mercadería para La Anónima, por ejemplo, lo anunciaban por la radio y su madre le hacía la lista de compras para que ella las realizara.

“Si en la lista me ponía polenta, yo le decía que no habían traído, porque a mí no me gustaba la harina de maíz.” añoró.

VIDA SOCIAL

El cine los domingos era un plan para los más chicos; iban al Teatro Español, donde daban 3 horas seguidas de películas. Marta iba con los Huberman a un palco y llevaban frutas y facturas para comer.

De más grandes concurrían a los bailes, cuando eran en el Club Gimnasia y Esgrima; por ejemplo, los acompañaba un profesor de química al que los jóvenes habían bautizado “butano”, ya que se la pasaba hablando de este elemento.

El mar era un entretenimiento, aunque las mallas de lana que se usaban en la época eran pesadas e incómodas.

Casa Villecco, como tantos otros comercios de aquella época, forma parte de la historia local. Villecco tuvo una sucursal en “la loma”, otra en San Martín al 400 junto a un socio llamado Sarasola, y también en Caleta Olivia.

En la década del 60, cuando Marta ya vivía en Buenos Aires, se había casado y formado una familia, su madre volvió a la gran capital, por su hija y porque nunca se adaptó al clima comodorense. José iba y venía de Comodoro a Buenos Aires, hasta que decidió pasar más tiempo con su familia y vender el comercio a su contador, el señor Vitulo.

Casa Villecco siguió musicalizando la San Martín, hasta la década del 90, hasta que al fin cerró sus puertas definitivamente.

Marta Villecco, en marzo de 2025, volvió a Comodoro con su esposo y sus hijas Gabriela y Andrea Paura, después de 64 años de ausencia. Recorrió animada sus calles, visitó amigos queridos y se encargó de compartir un fondo fotográfico con el Museo Ferroportuario de la ciudad.