La fuerte derrota electoral sufrida en la provincia de Buenos Aires por la alianza oficialista La Libertad Avanza, que quedó superada por más de 13 puntos por el peronismo kirchnerista, puso en alerta a los sectores empresariales y financieros del país.

La noticia sorprendió a dirigentes del Grupo de los 6, integrado por representantes de la industria, el agro, los servicios y las finanzas, quienes habían calculado un margen mucho menor de diferencia, lo que generó incertidumbre sobre las posibles repercusiones en la política económica vigente.

CAPUTO CONFIRMÓ CÓMO SEGUIRÁ LA ECONOMÍA ARGENTINA TRAS LA DERROTA

Frente a este contexto, el Gobierno salió rápidamente a ratificar que no habrá cambios en el rumbo económico ni en las principales políticas macroeconómicas, a pesar del resultado adverso. El presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo subrayaron la continuidad en el equilibrio fiscal, la política monetaria restrictiva y el esquema cambiario actual.

El jefe del Palacio de Hacienda fue tajante en su cuenta de la red social X: “Nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario”. Por su parte, desde el mismo escenario donde reconoció la derrota electoral, el presidente Milei manifestó que, más allá de los errores que se puedan corregir, el Gobierno mantendrá el rumbo económico trazado.

“Vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes, y con todo lo que tengamos, el equilibrio fiscal. Vamos a seguir manteniendo la fuerte restricción monetaria. Vamos a mantener el esquema cambiario. Vamos a seguir redoblando esfuerzos en nuestra política de desregulación. Vamos a seguir mejorando en nuestra política de capital humano. Vamos a seguir manteniendo las reformas”, afirmó el Presidente en un discurso acompañado por sus principales ministros (con excepción del titular de Economía), la secretaria general Karina Milei y el asesor Santiago Caputo.

El Ejecutivo hará especial énfasis en conservar el superávit fiscal logrado en los últimos períodos y evitará modificaciones en el tipo de cambio que puedan generar inestabilidad o aceleración inflacionaria.

PREOCUPACIONES DEL MUNDO EMPRESARIAL

Si bien el empresariado esperaba un triunfo del kirchnerismo, nadie anticipaba una diferencia tan amplia. Según un alto referente empresario consultado por la Agencia Noticias Argentinas, la victoria por 13 puntos “indudablemente obligará al Gobierno a replantearse muchas cosas”, aunque intentó relativizar el impacto señalando que “vamos a ver si esto se repite en octubre, con las legislativas nacionales para diputados y senadores”.

Desde el sector privado, observan con atención no solo el escenario electoral, sino también una posible reacción de los mercados financieros. Un dirigente vinculado al comercio y los servicios afirmó que “nos tranquiliza que el Presidente haya ratificado el rumbo”, buscando transmitir confianza ante la incertidumbre.

El lunes posterior a los comicios se presenta con una alta volatilidad en los mercados. Se anticipa una suba del dólar debido a la persistente demanda de divisas, fenómeno que el Gobierno intentó mitigar abasteciendo con las reservas acumuladas por el Ministerio de Economía. Los analistas prevén además un aumento del riesgo país, que podría acercarse a los 1.000 puntos básicos, frente a los 900 puntos registrados el viernes anterior a la elección.

Esta tensión en los mercados refleja la inquietud por la posibilidad de que un repunte del kirchnerismo ponga en peligro el equilibrio fiscal y monetario logrado, frenando reformas claves como la laboral y tributaria. La oposición, por su parte, aprovechará el resultado para presionar en el Congreso y en la opinión pública.

El oficialismo debe equilibrar la necesidad de mantener la estabilidad y cumplir con los compromisos económicos de cara a inversionistas y organismos internacionales, con la presión política interna que surge tras este duro revés electoral. La situación obliga a un cuidadoso manejo de la comunicación y las políticas para evitar una escalada en la volatilidad cambiaria y la inflación.

Por otro lado, la amplia ventaja obtenida por el peronismo kirchnerista en la provincia más poblada del país representa un desafío para las expectativas gubernamentales de fortalecer la reactivación económica mediante medidas que buscan dinamizar el consumo y la generación de empleo.