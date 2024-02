El ministro de Economía, Luís Caputo, afirmó hoy que "la votación o no de la ley (Bases), no va a cambiar el rumbo económico del Gobierno" y aseguró que "el país sigue y todo va a salir bien".

En su cuenta de la red social X, el jefe del Palacio de Hacienda indicó que "la votación o no de la ley no va a cambiar el rumbo económico. No se va a gastar más de lo que se recauda. Y el Banco Central no va a financiar al Tesoro".

Caputo expresó que "eso es lo que va a garantizar; no volver a pasar los problemas de los últimos 20 años".

Más adelante, el responsable de la cartera económica advirtió: "No dramaticemos lo de hoy. Todos sabemos que hay un puñado de legisladores que quieren que todo siga igual, a pesar que la gente votó un cambio".

Finalmente, Caputo enfatizó que "el país sigue, y todo va a salir bien, porque por primera vez en décadas, estamos haciendo lo que corresponde".