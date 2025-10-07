La espera está llegando a su fin: se estrenó el tráiler oficial de Captura Salvaje, la serie documental que retrata como nunca antes la pesca del langostino argentino en aguas de Chubut. Se trata de una producción audiovisual de alto impacto que busca posicionar nuevamente al langostino salvaje en los mercados internacionales, destacar su aporte social y económico, y poner en agenda a la industria pesquera como un sector estratégico para el país.

“Orgullosamente chubutenses. Orgullosamente pescadores. En Captura Salvaje van a vivir lo que nadie cuenta: el estrés, los accidentes, el vértigo, los nervios, la angustia… y también el orgullo de ser parte del mar. Porque detrás de cada langostino, de cada jornada de pesca, hay historias reales de esfuerzo, de pasión y de coraje”, remarcó el empresario pesquero Raúl “Tato” Cereseto, productor de la serie.

Filmada íntegramente en el puerto de Rawson y en los mares de la provincia, avanza hacia su lanzamiento en plataformas internacionales. El estreno del tráiler fue el primer paso de la campaña de presentación: “Se viene, se viene, se viene... no queda nada”, destacó Cereseto, sin indicar fecha precisa.

La idea nació de un grupo de empresarios pesqueros que decidió apostar por una herramienta inédita: contar la historia de esta industria desde adentro. “Esto surge como una inquietud de necesidad de revalorizar el langostino salvaje. Venimos viendo que en los mercados está perdiendo apreciación el concepto de producto salvaje y hoy hay un crecimiento exponencial de la competencia del banamé, que es el langostino criadero. Entonces pensamos que una de las acciones de alto impacto era tomar el desafío de hacer un docu-reality de nuestra industria”, explicó Cereseto en diálogo con ADNSUR.

La serie tiene tres grandes objetivos: mostrar al mundo cómo se captura el langostino argentino y por qué se diferencia de otros; visibilizar su impacto en el empleo y la economía regional; y lograr que la pesca vuelva a ocupar un lugar relevante en la agenda política nacional. La particularidad es que no son solo los empresarios quienes cuentan la historia: también los trabajadores toman la palabra, compartiendo sus vivencias y el sacrificio diario en altamar.

La producción está a cargo de StoryLab —la firma de Nacho Viale y Diego Palacio— y fue financiada con fondos 100% privados por nueve empresas del sector pesquero. Tras dos años de búsqueda, el proyecto logró avanzar cuando la productora decidió instalarse en Rawson para conocer la actividad de primera mano.

Inspirada en formatos como Pesca Mortal (Discovery), Battlefish (Netflix) y Chef’s Table, la serie combina la dureza de la faena en alta mar con la excelencia gastronómica de un producto que ya conquistó mercados internacionales.