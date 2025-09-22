CAPIP pedirá a Torres y Vidal que reclamen a Milei la baja de retenciones a la pesca en el Presupuesto 2026

La Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) volverá a insistir con un reclamo histórico: la eliminación de las retenciones a las exportaciones de productos pesqueros. Agustín de la Fuente, presidente de la entidad, adelantó que mañana ingresarán presentaciones formales a las gobernaciones de Chubut y Santa Cruz, encabezadas por Ignacio “Nacho” Torres y Claudio Vidal, para que ambos mandatarios planteen el tema al presidente Javier Milei en el marco de la discusión del Presupuesto 2026.

“Nosotros no cesamos de gestionar la quita de retenciones, transitoria o permanente. Lo hemos hecho cada vez que nos reunimos con legisladores, con autoridades del Ministerio de Economía o con la autoridad de aplicación pesquera. ¿Por qué? Porque distorsiona cualquier competencia y es, obviamente, un peso más a la estructura de costos”, explicó De la Fuente en diálogo con ADNSUR.

El dirigente reconoció que entiende la necesidad del Estado Nacional de mantener un equilibrio fiscal, pero subrayó que el compromiso de Milei en campaña fue quitar las retenciones a las exportaciones.

“Entendemos que de a poco va tomando decisiones estratégicas para sacar retenciones, pero no dejamos de insistir. Y ahora justo surgió la convocatoria del gobernador Torres a todas las fuerzas políticas para evaluar la ley de presupuesto y ver cuáles son las cuestiones a reclamar parlamentariamente. Por eso mañana vamos a hacer una presentación, no solo a Torres sino también al gobernador Vidal en Santa Cruz, para que se tenga en cuenta esta cuestión que venimos planteando hace tiempo”.

Una carga que resta competitividad internacional

Actualmente, el sector pesquero paga un promedio del 6% en derechos de exportación. La cifra puede parecer menor en términos porcentuales, pero trasladada al volumen de divisas que genera la actividad resulta millonaria.

“Si hacés un promedio del 6% sobre los 1.000 millones de dólares que se han exportado, estamos hablando de más de 60 millones de dólares. Creo que es un valor bastante importante para el sector. Pero además pagamos para exportar y también aranceles para ingresar a los destinos. Pagamos el 10% para entrar a Estados Unidos, pagamos el 12% con nuestro langostino para ingresar a la Unión Europea. Entonces empezamos a sumar y se hace complejo”, detalló De la Fuente.

El titular de CAPIP insistió en que esta carga fiscal pone a la Argentina en desventaja frente a otros países competidores. “Es muy difícil explicarle a cualquier país vecino que nosotros, además de cumplir con las condiciones arancelarias internacionales, pagamos un impuesto para poder exportar. Eso es totalmente distorsivo. Cada país puede poner su tabla arancelaria, sus bases de ingreso, pero pagar derechos para exportar es bastante complejo”.

Un contexto económico delicado

La temporada pesquera 2025 vino atravesada por múltiples dificultades: costos en alza, trabas en la logística y una merma en la disponibilidad de materia prima en algunos caladeros. Para De la Fuente, esto vuelve aún más urgente que se alivie la carga impositiva.

“Sabemos que hay un contexto difícil, que esta fue una temporada muy compleja. Pero creemos que hay que seguir gestionando porque, si no, no seríamos coherentes con lo que venimos planteando. Para nosotros como sector es una prioridad. Quizás uno nunca sabe cuál es el momento ideal para reclamar, porque cada gobierno provincial tiene su propia agenda, pero creemos que este es el contexto adecuado”.

El rol de los gobernadores en la negociación

La estrategia de CAPIP apunta a que los gobernadores de la región incorporen el reclamo en las conversaciones con la Casa Rosada. La expectativa está puesta en el debate del Presupuesto 2026, donde las provincias tendrán un rol activo en la definición de recursos y partidas.

“La máxima autoridad provincial dice que va a estudiar con sus representantes, sean del color político que sean, cuál es la ley de presupuesto y con qué agenda van a ir a hacer gestiones. Bueno, el sector privado tiene que decir cuáles son las prioridades o, al menos, cuál puede ser esa agenda de reclamo. Mínimamente, nosotros formalmente tenemos que hacer estas presentaciones”, señaló De la Fuente.

El dirigente recordó que en el pasado el sector ya había canalizado este reclamo a través de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), aunque sin éxito. “No se pudo destrabar en su momento, pero creemos que ahora, con la convocatoria del presidente a los gobernadores, existe una oportunidad de que se escuche. Por eso insistimos”.

Una definición pendiente

La quita de retenciones a las exportaciones pesqueras sigue siendo una promesa incumplida para el sector. Mientras tanto, empresas y trabajadores del rubro esperan señales claras. Para CAPIP, la decisión de incluir el tema en la discusión del Presupuesto 2026 podría ser un paso clave hacia una mayor competitividad y alivio financiero.

“Es un compromiso que asumió el Gobierno Nacional a partir de su plataforma electoral. Lo que pedimos es que se cumpla. Eliminar las retenciones es fundamental para sostener la actividad, generar empleo y competir en igualdad de condiciones en el mercado internacional”, concluyó De la Fuente.