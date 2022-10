El "Curso Teórico Práctico de Derecho Animal" permitió la capacitación de casi un centenar de abogados y estudiantes de Derecho de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de un plan que ya incluyó en mayo una jornada similar con personal policial y agentes municipales.

La directora del Instituto de Derecho Animal del colegio de la abogacía platense, Carla López, explicó a Télam que la capacitación tiene como objetivo "concientizar y formar sobre los nuevos paradigmas, salir de la visión antropocéntrica, comprender que el bien jurídico que se protege es el animal no humano como sujeto de derecho y no como objeto, para realizar una adecuada defensa de los derechos de los animales no humanos".

Destacó que se proyecta replicar dicha jornada en otros distritos del interior bonaerense, dado el interés que despierta la temática, y que "es importante la participación y la inclusión de los letrados y letradas formados en el ‘Listado de Abogados Animalistas’ para generar el acceso a justicia a quien lo requiera".

López destacó que esta concientización sobre el derecho animal se busca replicar desde las niñeces y es por eso que desde el CALP se participa en el Corredor de las Infancias que se realiza en la capital bonaerense con actividades lúdico/didácticas sobre los derechos de los animales y la prevención de su maltrato.

La directora celebró que la sociedad esté más sensibilizada ante los casos de maltrato animal y se anime a denunciar ese tipo de violencia pero sostuvo que "es fundamental avanzar en un cambio de paradigma donde todos los actores sociales, letrados, jueces, fuerzas policiales y municipales vean realmente a los animales no humanos como sujetos de derechos, como seres sintientes y están prestos a intervenir con la celeridad del caso"

"La ley 14.346 necesita una urgente reforma ya que las sanciones que allí se reflejan son irrisorias, es algo que venimos reclamando desde hace tiempo", dijo la abogada

Y remarcó finalmente que los delitos contra un animal "demuestran una perversidad en quien lo comete y suele ser la antesala de la violencia de género, ya que son los animales humanos convivientes en una familia quienes sufren en un primer lugar el maltrato intrafamiliar y sin duda son otras víctimas silenciosas".