Capacitación y ayuda económica: el programa gratuito para emprendedores de Comodoro

El programa, que tiene como objetivo brindar asistencia técnica y económica a emprendedores y trabajadores que desarrollan actividades productivas independientes y que forma parte de una iniciativa impulsada por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano de la Nación, tiene como propósito mejorar la calidad de sus emprendimientos y fortalecer su inserción laboral.

En ese sentido, la directora de Formación y Capacitación Laboral, Viviana Carrazco, destacó que “este programa busca acompañar a los trabajadores que están llevando adelante sus propios emprendimientos a partir de capacitaciones y una asistencia económica para mejorar la calidad de su trabajo”.

En esta línea, explicó que el programa contempla la participación en talleres de gestión empresarial, donde los beneficiarios aprenderán sobre la elaboración de planes de negocio, administración de costos, uso de herramientas digitales -como planillas Excel-, marketing y economía familiar. Dichos entrenamientos se realizarán una vez por semana y buscan ofrecer a los participantes una formación integral para sostener sus proyectos en el tiempo.

Por otro lado, Carrazco detalló que los emprendimientos aprobados “podrán integrarse a redes asociativas locales y participar en ferias municipales, con el objetivo de promocionar y comercializar sus productos”.

Inscripciones

Las inscripciones estarán abiertas los días 29, 30 y 31 de octubre, de 9:00 a 12:00 horas, en la Oficina Municipal de Empleo, sita en Moreno 810, primer piso –frente al edificio municipal–. Los interesados deberán concurrir con DNI original y podrán recibir asesoramiento sobre la formulación de su proyecto.

“Invitamos a todos aquellos que tienen un pequeño emprendimiento o una idea productiva a acercarse, recibir información y participar. Este tipo de políticas son una oportunidad concreta para generar empleo genuino y fortalecer el desarrollo local”, concluyó Viviana Carrazco.