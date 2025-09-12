La tarde del viernes se transformó en un verdadero infierno para los automovilistas que buscan salir del centro de Comodoro y dirigirse a la zona norte de la ciudad.

Imágenes enviadas a ADNSUR muestran autos circulando a paso de hombre y filas para retomar el camino de la ruta que llegan hasta la avenida Ducos. Algunos sectores de la zona del km 3 también se encuentran colapsados.

ADN SUR on Instagram: "🔵 CAOS EN EL TRÁNSITO PARA VOLVER A ZONA NORTE #COMODORO Las filas para retomar el camino de la ruta llegan hasta la Avenida Ducos. La zona de km3 también estaría colapsada por sectores. #trafico #transito #comodoro"

Los motivos de los inconvenientes para transitar aún no están claros. En la zona céntrica se está realizando una manifestación convocada por gremios docentes. En paralelo, en el km 5 se realizaba una asamblea de trabajadores petroleros en la calle.

Una automovilista que suele hacer el tramo que une el centro de la ciudad con su casa en menos de 15 minutos, este viernes por la tarde demoró más de 40, según testimonios recogidos por ADNSUR.

Una imagen de embotellamiento en km 3
Noticia en desarrollo

