La tarde del viernes se transformó en un verdadero infierno para los automovilistas que buscaban salir del centro de Comodoro y dirigirse a la zona norte de la ciudad.

Imágenes enviadas a ADNSUR mostraron autos circulando a paso de hombre y filas para retomar el camino de la ruta que llegaban hasta la avenida Ducos. Algunos sectores de la zona del km 3 también estuvieron colapsados.

Los motivos de los inconvenientes para transitar fueron múltiples. En la zona céntrica se realizó una manifestación convocada por gremios docentes. En paralelo, en el km 5 se realizaba una asamblea de trabajadores petroleros en la calle.

Una automovilista que suele hacer el tramo que une el centro de la ciudad con su casa en menos de 15 minutos, este viernes por la tarde demoró más de 40, según testimonios recogidos por ADNSUR.

Impactante video del vuelco de un camión en Comodoro

El miércoles en Comodoro Rivadavia se produjo un accidente vial que generó gran impacto en la ciudad y movilizó a diversas autoridades municipales y policiales. Un camión brasileño de gran porte, que transportaba 6 toneladas de salmón del Pacífico, volcó en la rotonda que une las rutas nacionales 3 y 26, provocando un fuerte congestionamiento vehicular y un operativo de contención ante el riesgo sanitario y ambiental que implicaba la mercadería derramada.

En las últimas horas se viralizó un video que registra el momento exacto del vuelco, aportando un importante aporte visual para comprender la mecánica del accidente. El registro muestra cómo el vehículo pierde estabilidad y vuelca lateralmente, junto a la carga que era transportada, y pone en contexto la envergadura del siniestro.

Este material audiovisual también sirve para sensibilizar sobre los riesgos del transporte de mercancías y la necesidad de rigurosos controles en la seguridad vial y sanitaria.