COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – Un grupo de vecinos de Kilómetro 3 cansados de reclamar hace meses, por la gran contaminación que deben soportar a diario por la presencia de un piletón que está al descubierto, colocaron un cartel que dice "Acá hay olor a caca!".

Al no recibir respuestas por parte de las autoridades, los vecinos colgaron un cartel de reclamo en el piletón de Santa Lucía. “Estamos hace muchos años reclamado esta insalubridad que vivimos en el barrio, últimamente no podemos ni abrir las ventanas, el olor es nauseabundo, no podemos respirar”, explicó a ADNSUR Mariela Carrizo.

Asimismo, aclaró que las aguas servidas están repletas de bacterias y perros muertos en el piletón. “Desde hace cinco años que reclamamos, lo han cercado porque había peligro que caigan los niños”, dijo.

Carrizo confirmó que enviarán una nueva nota al municipio: “Nuestro derecho a un ambiente sano y salud se ha visto vulnerado, por eso estamos reunidos los vecinos para reclamar y tener una solución de base”.

Y por último pidió una pronta de respuesta, ya que la contaminación va en aumento: “A 50 metros está el jardín Juana Manso, los nenes pasan con la cara tapada porque los días de viento el agua los salpica”, lamentó.