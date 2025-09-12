El costo de la vida en Comodoro Rivadavia volvió a ser noticia tras la última actualización del valor de la canasta básica alimentaria (CBA) y de la canasta básica total (CBT). Estos indicadores, utilizados en todo el país, marcan el límite de lo que una familia tipo de cuatro integrantes necesita para no ser indigente (en el primer caso) ni pobre (en el segundo).

En diálogo con ADNSUR, César Herrera, economista del Observatorio de Economía de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, detalló que en la ciudad “la línea de indigencia quedó en 679.000 pesos, mientras que la línea de pobreza se ubicó en 1.516.000 pesos”. Es decir, una familia conformada por dos adultos y dos menores que ingrese menos que esos montos queda catalogada como indigente o pobre, respectivamente.

“Si vos ganás $1.518.000 no sos pobre, pero estás muy cerca de la línea. Estos cortes son abruptos y esconden una gama de matices. No es lo mismo una familia que gana un poco más del mínimo que otra que lo supera con mayor margen”, aclaró Herrera, subrayando que se trata de valores de referencia.

QUÉ INCLUYE LA CANASTA

La canasta básica alimentaria contempla los alimentos necesarios para cubrir un umbral mínimo de calorías y proteínas. En cambio, la canasta básica total amplía el espectro: además de comida, incluye gastos vinculados a vivienda, salud, transporte, comunicaciones, educación y esparcimiento.

Sin embargo, Herrera advirtió que el método que se utiliza en Argentina para medir estas canastas “está desactualizado y se basa en criterios de hace más de 20 años”. Eso se nota sobre todo en el rubro vivienda.

“El cálculo incorpora los alquileres, pero de manera ponderada según el régimen de tenencia de la población. Como en Comodoro más de la mitad de los hogares son propietarios y no pagan alquiler, el promedio que resulta es bajo. Entonces aparece un monto estimado de unos $300.000, que en la práctica no alcanza ni para alquilar una pieza en un barrio periférico”, ejemplificó.

El economista subrayó que “para un hogar que alquila, la situación es mucho más complicada”, ya que los valores de mercado rondan o superan el millón de pesos mensuales en muchos casos.

COMPARACIONES Y PARTICULARIDADES DE COMODORO

Consultado sobre si Comodoro sigue siendo una de las ciudades más caras de la Patagonia, Herrera fue categórico: “Sí, lo sigue siendo”. Según explicó, esto ocurre porque en la ciudad los salarios promedio suelen ser más altos que en otras localidades de la región, lo que habilita que los precios también se ajusten hacia arriba.

“Ese fenómeno todavía no lo estudiamos en profundidad, pero se observa claramente. Allí radica la importancia de contar con herramientas de información para que los consumidores puedan comparar precios y defender su poder adquisitivo”, señaló.

En ese marco, recordó que desde el Observatorio impulsaron la plataforma precios.onp.edu.ar, que ahora tendrá una versión 2.0 y una aplicación para celulares que permitirá consultar valores en supermercados y materiales de construcción en 27 ciudades patagónicas. “Buscamos achicar la asimetría de información que existe en el mercado”, destacó.

CUÁNTAS FAMILIAS SON POBRES EN COMODORO

Según Herrera, los últimos registros muestran que en la ciudad hay cerca de 30.000 hogares pobres sobre un total de 85.000, lo que representa un porcentaje elevado.

“El dato anterior daba unos 28.000, y ahora ya debe estar un poco por encima. Además, se suma un deterioro en el empleo: en el primer semestre de este año se perdieron alrededor de 7.000 puestos de trabajo en la región, en su mayoría del sector petrolero pero también en comercio. Es el efecto secundario que ya empieza a sentirse”, explicó.

En ese sentido, el economista comparó la situación actual con la de hace algunos años. “Antes, la gente seguía siendo pobre aunque tenía trabajo, porque la inflación era muy alta y los salarios quedaban cortos. Hoy la inflación está más baja, los precios no suben tanto, pero mucha gente directamente perdió el empleo. El resultado es el mismo: más familias cayendo en la pobreza, aunque por una ecuación distinta”, analizó.

UNA CANASTA MÍNIMA, NO UNA VIDA PLENA

Herrera insistió en que los valores de la CBT no representan una vida plena, sino apenas un mínimo indispensable para subsistir. “Estamos hablando de una familia que usa transporte público, que no manda a los chicos a un colegio privado ni paga una prepaga, que se atiende en el hospital público y que apenas puede cubrir lo básico. Por eso se llama ‘canasta básica’: es una línea de supervivencia, no de bienestar”, aclaró.

A modo de ejemplo, señaló que en la canasta se computa un corte de carne económico a $10.000 el kilo, “pero todos sabemos que un asado de mejor calidad ronda los $17.000 o $18.000. La canasta mide lo justo para sobrevivir, no para vivir bien”.