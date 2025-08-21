Luego de que se denunciara la presunta intoxicación de una estudiante de la Escuela Primaria N.º 301 de Plottier, las autoridades educativas y la empresa Camuzzi Gas del Sur realizaron inspecciones en el edificio escolar y confirmaron que no existen pérdidas de gas en su interior ni en el entorno inmediato.

Certificación y controles recientes

Desde la Dirección de Mantenimiento Escolar del Ministerio de Educación se informó que la institución cuenta con la certificación vigente de Camuzzi, emitida hace apenas 10 días, luego de que se reemplazara una batería de reguladores y se habilitara nuevamente el servicio.

Tras las denuncias, durante la noche del miércoles técnicos de Camuzzi realizaron nuevas mediciones, que arrojaron resultados negativos en todos los artefactos internos y en el nicho externo, descartando la presencia de gases.

Luciano Saborido, referente del área, detalló que el martes a las 19:00 se detectó olor a gas en el nicho ubicado sobre la línea municipal, a unos 30 metros del edificio escolar. La empresa acudió de inmediato y comprobó una pequeña pérdida en un codo de la instalación externa, la cual fue reparada a primera hora del miércoles.

Posteriormente se repitieron las mediciones en todo el interior del establecimiento y se certificó que los ambientes estaban aptos para ser ocupados.

La situación de la estudiante

Respecto a la alumna que sufrió una descompostura en medio de las clases, Saborido señaló que se revisó de manera específica el aula donde estuvo la menor y también se descartó la presencia de gas en el ambiente.

Con los controles técnicos realizados y la certificación vigente, desde el Ministerio confirmaron que la Escuela N.º 301 de Plottier está en condiciones de funcionamiento, por lo que se garantiza la continuidad del dictado de clases con normalidad.